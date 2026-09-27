צה"ל חיסל את המחבל שחטף את נועה ארגמני על אופנוע

נועה ארגמני על האופנוע מובל על ידי המחבל ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל ושב"כ הודיעו היום (ראשון) כי יחד עם יחידת הגדעונים (יחידה 33) של להב 433, חיסלו אתמול בתקיפה במרחב נוציראת את המחבל סאהר נדאל לטפי צקר, פעיל בארגוני הג'יהאד העולמי הפועלים ברצועת עזה.

לפי הודעת צה"ל, המחבל פשט לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר, ושימש כנהג האופנוע שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה לרצועת עזה. תיעוד החטיפה של השניים הפך לאחד הסמלים המזוהים ביותר של מתקפת הטרור. בצה"ל מסרו כי במהלך המלחמה סיפק המחבל אמצעי לחימה לארגון הטרור חמאס, ובתקופה האחרונה פעל יחד עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

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עוד נמסר כי פעילותו בוצעה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש, וכי הוא היה מעורב בקידום פעולות טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בצה"ל ציינו כי התקיפה בוצעה מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.

במערכת הביטחון הדגישו כי כוחות צה"ל ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וכי ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל ועל כוחות הביטחון.