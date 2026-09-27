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הבריחה מהכת

הוא יצא מהכת - עכשיו הוא מנסה להחזיר משם את אשתו ובנו

משפחה שנשאבה לכת, ניסיון נואש להוציא אותה משם ומבצע חילוץ שהולך ומסתבך: הדרמה החדשה של קשת 12, "הבריחה", בכיכובם של עידו טאקו ויהודה לוי, נכתבה בהשראת סיפורי כתות מהשנים האחרונות

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"הבריחה" (צילום: יח"צ קשת 12)

בקרוב תעלה בקשת 12 "הבריחה", סדרת דרמה חדשה בכיכובו של יהודה לוי, שנכנסת לעולם הסגור והמסוכן של כתות ולסיפורו של אדם שמוכן לעשות הכול כדי להחזיר את משפחתו הביתה.

צפו בהצצה לדרה החדשה - "הבריחה"

"הבריחה"

המשפחה שנשארה בתוך הכת

במרכז העלילה עומד צעיר בגילומו של עידו טאקו, שמנסה לחלץ מתוך כת את אשתו ובנו. כשהניסיון להוציא אותם משם הופך למשימה מורכבת ומסוכנת, הוא נאלץ לפנות לעזרה.

אל מבצע החילוץ מצטרף בכיר ביטחוני לשעבר, בגילומו של יהודה לוי, שנרתם למשימה. אלא שככל שהניסיון לחלץ את המשפחה מתקדם, הסיפור הולך ומסתבך והדמויות נשאבות עמוק יותר אל תוך העולם הסגור של הכת.

בהשראת סיפורי כתות

"הבריחה" נכתבה בהשראת סיפורי כתות מהשנים האחרונות, ובהשתתפותם של עידו טאקו, איתי תורג'מן, מאור שוויצר, בן סולטן, נאיה בינשטוק, ליה אללוף, מארק איווניר ושחקנים נוספים.

הסדרה צולמה בחו"ל, נכתבה ובוימה על ידי אריאל כהן, יואב ודורון פז, והופקה על ידי רייסדור הפקות בשותפות עם אייזנבך הפקות.

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