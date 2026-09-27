מירב בן ארי על התפקיד הבא שלה: "צברתי מספיק ניסיון"

חברת הכנסת מירב בן ארי התראיינה הבוקר (ראשון) בתכניתם של גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, והתייחסה למאמצי גוש האופוזיציה להציב אלטרנטיבה שלטונית ולמפגש שנערך בין ראשי המפלגות.

"הסוגייה המרכזית בעינינו היא להחליף את נתניהו", הצהירה בן ארי במהלך הראיון. "לבחור מנהיג? זה יקרה - ולא יהיו סכסוכים ומריבות". בהתייחסותה למפגש ראשי מפלגות האופוזיציה הוסיפה: "יש לנו כל כך הרבה דברים משותפים בינינו, דברים שהציבור שלנו רוצה. ברור שגדי רוצה, אבל גם כל השאר רוצים לנצח".

כאשר נשאלה על המתיחות והביקורת ההדדית בתוך הגוש, דחתה בן ארי את הטענות: "איזו אש? בנט עלה אצלכם לשידור ואמר: 'אעשה הכול כדי להקים ממשלה כולל להיות גלגל חמישי', זאת אש? אנחנו לא שם, אנחנו מתעסקים בהגדלת הגוש".

בהתייחסותה להבדלים בין המחנות השונים במערכת הפוליטית, אמרה: "יש אצלנו קטע ששונה מהצד השני. אין לנו פולחן אישיות, יש לנו פלורליזם וריבוי דעות. המחנה שלנו סבל מכל מה שקרה בחודשיים האחרונים. הייתי מגיעה לחוגי בית ואנשים מאוד כועסים. לנו יש את המשימה הכי גדולה; להעיף את ממשלת הטבח ולהביא ממשלה טובה".

בן ארי התייחסה גם לשאיפותיה המקצועיות ולתפקיד עתידי בממשלה: "אני לא אוהבת את זה. קודם כל ננצח, איפה שתשימו אותי - אני אעבוד. אני כבר עשר שנים חברת כנסת, צברתי מספיק ניסיון לקחת חלק בתפקיד החשוב הזה, להיות שרה. קרוב אליי: פנים, רווחה, ביטחון פנים, הגנת הסביבה. כל דבר שיעשה טוב, אהיה שם".