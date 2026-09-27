ארוחה בסוכה בקלות: תפוחי אדמה קריספיים עם גבינות

מחפשים מה להכין לארוחת ערב בסוכה בלי להסתבך יותר מדי? תפוחי האדמה המעוכים האלה דורשים מעט מצרכים ומעט עבודה, אבל יוצאים קריספיים מבחוץ, רכים מבפנים ועם שכבת גבינות חמה שנמסה מעל.
מצרכים
- 10-12 תפוחי אדמה קטנים
- 2 כפות שמן זית
- 2 שיני שום כתושות
- כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- 150 גרם מוצרלה מגוררת
- 50 גרם גבינה בולגרית או פטה מפוררת
- מעט עירית או פטרוזיליה קצוצה
למטבל
- גביע שמנת חמוצה
- שן שום כתושה
- מעט עירית קצוצה
- מלח ופלפל
אופן ההכנה
- מבשלים את תפוחי האדמה במים עם מעט מלח במשך כ-20 דקות, עד שהם רכים אך לא מתפרקים.
- מסננים ומעבירים לתבנית מרופדת בנייר אפייה. בעזרת תחתית של כוס מועכים בעדינות כל תפוח אדמה.
- מערבבים שמן זית, שום, פפריקה, מלח ופלפל ומברישים את תפוחי האדמה בנדיבות.
- אופים בתנור שחומם מראש ל-220 מעלות במשך 20-25 דקות, עד שתפוחי האדמה מזהיבים והקצוות הופכים קריספיים.
- מוציאים מהתנור, מפזרים מעל מוצרלה וגבינה בולגרית ומחזירים לתנור לעוד 5-7 דקות, עד שהגבינות נמסות ומשחימות מעט.
- מערבבים את כל מרכיבי המטבל ומגישים לצד תפוחי האדמה החמים.
מפזרים מעל מעט עירית או פטרוזיליה, מניחים את התבנית במרכז השולחן ומגישים לצד סלט ירקות טרי.