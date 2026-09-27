ארוחה בסוכה בקלות: תפוחי אדמה קריספיים עם גבינות

תפוחי אדמה ( צילום: AI )

מחפשים מה להכין לארוחת ערב בסוכה בלי להסתבך יותר מדי? תפוחי האדמה המעוכים האלה דורשים מעט מצרכים ומעט עבודה, אבל יוצאים קריספיים מבחוץ, רכים מבפנים ועם שכבת גבינות חמה שנמסה מעל.