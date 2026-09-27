יואב קיש:"האופוזיציה ואויבי ישראל רוצים שזה יקרה"

יואב קיש ( יונתן זינדל \ פלאש90 )

שר החינוך יואב קיש יצא הבוקר במתקפה נוקבת נגד האופוזיציה וכלי התקשורת, במהלך ראיון שקיים בתכניתו של איתמר פליישמן ברדיו גלי ישראל, והאשים כי קיים סנכרון בין רצונות האופוזיציה לבין שואפי רעתה של המדינה.

בדבריו התייחס קיש לדיווחים בתקשורת לקראת הבחירות. "מסע פרסומי הפייק בתקשורת יימשך עד לבחירות", טען קיש. "מה שיש פה במסע זו זהות אינטרסים. זהות אינטרסים של האופוזיציה, שמצד אחד מנסה בפייקים למצוא את דרכה לשלטון ולהטעות את הציבור". בהמשך דבריו טען שר החינוך כי גורמים עוינים ברחבי העולם מעוניינים בחילופי שלטון בישראל. "מצד שני, אני אומר לך בחוץ לארץ אויבי ישראל מבינים שנתניהו זה נכס מולם, אולי נכס בין המשמעותיים, יחד עם הצבא החזק שיש לנו, שהתרומם חזרה על רגליו והיכה את אויבינו", אמר.

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קיש סיים את דבריו בפירוט הגורמים שלטענתו מייחלים למפלתו של ראש הממשלה: "אבו מאזן, האייתוללות, חמאס, חיזבאללה, כולם, כל שונאי ישראל רוצים שנתניהו יפסיד. הם רוצים שנתניהו יפסיד כי הם מבינים שהוא זה שהחזיק ויחזיק ויכול להביא לשינוי ולהשלים את המשימה. ההנהגה המדינית בהובלתו של נתניהו זה אירוע שהם לא יודעים להתמודד איתו".