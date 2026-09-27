שנתיים לחיסול: עשרה דברים שלא ידעתם על חסן נסראללה

נסראללה האויב הגדול מצפון ( (צילום: מתוך טוויטר) )

במשך שנים חסן נסראללה היה אחד הקולות המזוהים ביותר עם האיומים על ישראל. אלא שמאחורי הנאומים, האיומים וההופעות על המסך, הוא עצמו הלך והתרחק מהעין הציבורית וחי במשך שנים תחת איום מתמיד של חיסול ישראלי.

ב-27 בספטמבר 2024, אחרי 32 שנה שבהן עמד בראש חזבאללה, המרדף הגיע לסיומו: נסראללה חוסל בתקיפה ישראלית במפקדת הארגון בדאחייה בביירות. שנתיים אחרי, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו. 1. לפני הבונקר: הוא גדל במשפחה גדולה בביירות נסראללה נולד ב-31 באוגוסט 1960 בבורג' חמוד שבאזור ביירות, למשפחה שמוצאה מהכפר אל-באזוריה שבדרום לבנון. את שנות ילדותו העביר בשכונת כרנטינה הענייה בביירות. 2. כבר כנער הוא בחר במסלול הדתי עוד בצעירותו נמשך נסראללה ללימודי דת ולפוליטיקה השיעית. בהמשך נסע לנג'ף שבעיראק, אחד המרכזים החשובים בעולם ללימודי האסלאם השיעי. שם החל לבנות את הקשרים עם אנשי דת ופעילים שיעים שלימים ילוו את דרכו לצמרת חזבאללה. 3. חזבאללה לא תמיד היה "נסראללה" קשה לחשוב היום על חזבאללה של אותם ימים בלי פניו של נסראללה, אבל הוא בכלל היה המזכ"ל השלישי של הארגון. קודמו, עבאס מוסאווי, חוסל בתקיפה ישראלית בפברואר 1992. נסראללה, שהיה אז בן 31 בלבד, נבחר להחליפו - ונשאר בתפקיד במשך 32 שנה.

חסן נסראללה ( (צילום: שאטרסטוק) )

4. בנו נהרג בקרב עם צה"ל

בשנת 1997 נהרג האדי נסראללה, בנו של מנהיג חזבאללה, במהלך עימות עם כוחות צה"ל בדרום לבנון. הוא היה בן 18. נסראללה השתמש בהמשך במותו גם במסגרת המסרים הציבוריים שלו, והדגיש כי גם משפחתו שילמה מחיר במסגרת העימות עם ישראל.

5. האיש שאיים על ישראל - כמעט ולא העז להופיע בציבור

ככל שחלפו השנים, נסראללה צמצם מאוד את הופעותיו הפומביות מחשש שישראל תחסל אותו. רוב נאומיו המפורסמים הועברו דרך מסכים ושידורי וידאו. כך נוצר מצב מעט אירוני: האיש שאיים שוב ושוב על ישראל הפך לאחת הדמויות המאובטחות והמוסתרות ביותר בלבנון.

6. הוא הוביל את חזבאללה למהלך שהצית את מלחמת לבנון השנייה

ב-12 ביולי 2006 תקפו אנשי חזבאללה כוח צה"ל בגבול, הרגו חיילים וחטפו את אהוד גולדווסר ואלדד רגב. האירוע הוביל למלחמת לבנון השנייה, שנמשכה 34 ימים. לאחריה נסראללה ניסה לקבע את הנרטיב של "ניצחון אלוהי", אבל בהמשך גם הודה כי אילו ידע שהחטיפה תוביל למלחמה בהיקף כזה - לא היה מורה עליה.

7. הוא הפך את חזבאללה להרבה יותר מארגון לבנוני

תחת הנהגתו העמיק חזבאללה את הקשר עם איראן והפך לכוח מרכזי בציר הפרו-איראני באזור. אנשי הארגון נשלחו גם לסוריה כדי לסייע למשטרו של בשאר אסד במלחמת האזרחים. מי שביקש במשך שנים להציג את עצמו כ"מגן לבנון", מצא את אנשיו נלחמים גם הרבה מעבר לגבולותיה.

נסראללה ( mohammad kassir / Shutterstock.com )

8. אחרי 7 באוקטובר הוא פתח חזית נוספת מול ישראל

יום לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023 החל חזבאללה לתקוף את ישראל מלבנון. במשך חודשים נורו רקטות וטילי נ"ט לעבר הצפון, עשרות אלפי ישראלים פונו מבתיהם והגבול הפך לזירת לחימה כמעט יומיומית. נסראללה המשיך להופיע על המסכים ולאיים - בזמן שישראל הלכה ופגעה בעוד ועוד מפקדים בארגון.

9. בחודש האחרון לחייו - הצמרת סביבו הלכה ונעלמה

ספטמבר 2024 היה חודש קשה במיוחד עבור חזבאללה. שורה של בכירים ומפקדים בארגון חוסלו בתקיפות ישראליות, ובאמצע החודש הגיע מבצע הביפרים: אלפי ביפרים ומכשירי קשר ששימשו את פעילי הארגון התפוצצו ברחבי לבנון. בתוך זמן קצר ספג חזבאללה מכה משמעותית במערך התקשורת שלו ובאנשיו - ורק ימים לאחר מכן הגיע החיסול של נסראללה עצמו.

10. 32 שנות הנהגה הסתיימו מתחת לאדמה

ב-27 בספטמבר 2024 תקף חיל האוויר את המפקדה המרכזית של חזבאללה בדאחייה שבביירות. נסראללה, שבמשך שנים הסתתר מחשש לחיסול ישראלי, שהה במקום ונהרג בתקיפה. למחרת אישרו חזבאללה וצה"ל את מותו.

כך, אחרי עשרות שנים של איומים, נאומים והסתתרות, הסתיימו 32 שנותיו בראש חזבאללה - בתקיפה ישראלית בלב המעוז המזוהה ביותר עם הארגון.