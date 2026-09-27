ברקוביץ' זרק משידור את המשוריין בליכוד. צפו

אייל ברקוביץ' ( פלאש90 )

עימות חריף וסוער נרשם באולפן "חדשות 13" בין המגיש אייל ברקוביץ' לבין עו"ד דוד פטר, ששוריין ברשימת הליכוד לכנסת מטעם "פורום קהלת". האירוע הסתיים בפיצוץ הראיון ובהורדתו של פטר משידור.

במהלך הדיון באולפן, פנה ברקוביץ' לפטר בשאלה ישירה לגבי המשך מהלכי החקיקה המשפטית: "כנציג של קהלת בליכוד, אתם תמשיכו את המהפכה המשפטית יום אחרי?". פטר סירב לענות באופן ישיר והשיב: "אני לא אתן לך ברקוביץ' לעשות לי פה טריקים תקשורתיים".

בתגובה לדברים זעם ברקוביץ', קטע את פטר והודיע על סיום הראיון: "אז לא צריך, תודה רבה לך. אני לא מעוניין בדף מסרים, תודה".

לאחר שנותק הקשר עם פטר, הסביר ברקוביץ' באולפן את סערת הרוחות והציג את עמדתו נגד שילוב נציגי הפורום ברשימת הליכוד: "נתניהו הכניס נציג של קהלת האחראית על המהפכה המשפטית. כל מה שהם תכננו ובנו בשנים האחרונות, הם משרישים בעזרת יריב לוין ורוטמן. הם רוצים שהפוליטיקאים ישלטו בבתי המשפט כדי להציל אותו משפטו, אחד פלוס אחד שווה שניים"