הדרמה במשפט נתניהו: "הוא לא יחזיק מעמד על דוכן העדים"

נתניהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

חבר הכנסת משה סעדה יצא הבוקר במתקפה חריפה נגד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לקראת עדותו הצפויה בבית המשפט, במהלך ראיון שקיימה בתכניתו של אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל. בדבריו התייחס סעדה לבקשות הדחייה של מנדלבליט ולהתנהלותו לקראת העלייה לדוכן העדים. "מנדלבליט באמת פוחד. הוא לא חשב לעולם שהוא ייתן על הדברים האלה דין וחשבון, שמישהו ירים מסך ויבדוק אותם", טען סעדה. "עכשיו הוא מגיע עם התירוץ שהוא פותח שנת לימודים. שבעה דיונים אתה מבקש לבטל כי אתה פותח שנת לימודים...?".

עוד באותו נושא אילה חסון: "הוא התרחק מכל מה שקשור ליהדות" חדשות סרוגים

בהמשך הראיון שיתף סעדה בהתרשמותו האישית מהיכרותו המוקדמת עמו: "אני מכיר את מנדלבליט. לא ראיתי יועץ משפטי לממשלה כל כך חלש. הוא איש חכם וחד מאוד, אבל חלש ופחדן. אני לא רואה אותו מחזיק מעמד על דוכן העדים".

סעדה מעריך כי העדות תציב את היועמ"ש לשעבר במצב מורכב מול הראיות הקיימות בתיק: "הוא יתחיל להתבלבל, הוא ינסה ללכת על 'לא זוכר', אבל זה לא יעזור לו כי יש מסמכים. הכל מתועד. בסוף יש דין ויש דיין".