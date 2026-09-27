הכתב הפוליטי על המפגש של גוש השינוי: "נתניהו מבסוט"

ראשי מפלגות גוש השינוי, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, נפגשו בביתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב, ואף פרסמו לראשונה תמונה משותפת. לאחר המפגש התייחס הפרשן הפוליטי של "ידיעות אחרונות", אמיר אטינגר, הבוקר (ראשון) למשמעות האירוע ב-103 FM.
בריאיון אמר אטינגר כי הפגישה נועדה לעצור את חילופי המסרים והעימותים בין ראשי המפלגות. "מי שלא התראיין נגד השני תדרך עיתונאים מאחורי הקלעים. הפגישה הזו נועדה לשים סוף לאירוע הזה. בסוף הציבור שלהם לא אהב את זה. הוא לא אהב לראות את זה. למרות שלא הסכימו על מועמד לראשות הממשלה, שיידעו שהם ביחד", אמר.
בהמשך הוסיף כי לדעתו עצם המפגש השיג את מטרתו. "זה היה אירוע טוב לגוש השינוי, זה בגדול מה שהיה", אמר.
אטינגר התייחס גם להשפעת העימותים על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "ברור שנתניהו מבסוט מזה שהם רבים ביניהם במקום להשקיע את המשאבים במאבק נגד נתניהו".
לדבריו, אף שראשי המפלגות הסכימו שלא לעסוק בשאלת המועמד לראשות הממשלה עד לאחר הבחירות, הנושא צפוי להמשיך ללוות אותם. "הם לא מחליטים מי המועמד לראשות הממשלה אבל כן יש הסכמה לא להתעסק בזה עד הבחירות. זה קשקוש כי כל ראיון נפתח במי המועמד לראשות הממשלה", סיכם.
"נתניהו מבסוט" ואנחנו המילואימניקים קורסים בשטח כבר שלוש שנים בגלל חוסר הכרעה ופטורים מגיוס 🤡