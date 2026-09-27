הכתב הפוליטי על המפגש של גוש השינוי: "נתניהו מבסוט"

ראשי מפלגות גוש השינוי, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, נפגשו בביתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב, ואף פרסמו לראשונה תמונה משותפת. לאחר המפגש התייחס הפרשן הפוליטי של "ידיעות אחרונות", אמיר אטינגר, הבוקר (ראשון) למשמעות האירוע ב-103 FM.

בריאיון אמר אטינגר כי הפגישה נועדה לעצור את חילופי המסרים והעימותים בין ראשי המפלגות. "מי שלא התראיין נגד השני תדרך עיתונאים מאחורי הקלעים. הפגישה הזו נועדה לשים סוף לאירוע הזה. בסוף הציבור שלהם לא אהב את זה. הוא לא אהב לראות את זה. למרות שלא הסכימו על מועמד לראשות הממשלה, שיידעו שהם ביחד", אמר.

בהמשך הוסיף כי לדעתו עצם המפגש השיג את מטרתו. "זה היה אירוע טוב לגוש השינוי, זה בגדול מה שהיה", אמר.