העימות בגוש השינוי: גולן רוצה מפלגה ערבית בממשלה

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, התייחס לאחר פגישת ראשי גוש השינוי להרכב האפשרי של ממשלה עתידית, והשמיע עמדה השונה מזו שהציג יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, בנוגע לשילובן של מפלגות ערביות בקואליציה.

בריאיון לכאן רשת ב' אמר גולן: "אנחנו שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי הולם, וגם חושבים שמפלגה ערבית יכולה להיות בממשלה. זה טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי, ולדעתי מבטא איך מביאים לידי ביטוי תיקון אמיתי אחרי שנים של הסתה".

דבריו מגיעים לאחר שאיזנקוט אמר בריאיון לחדשות 12 כי רע"ם לא תהיה חלק מממשלה בראשותו. "לגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד: מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות וחובת שירות", אמר. לדבריו, הוסיף גם תנאי של הכרה בחמאס כארגון טרור שיש להשמידו.

איזנקוט הוסיף כי לשיטתו, "אני לא רואה כרגע אף מפלגה, ערבית או חרדית, שמקבלת את הכללים האלו, כולל מנסור עבאס, ולכן הוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה".

מול הדברים הללו הציג גולן תפיסה שונה באשר לשילובן של מפלגות ערביות בקואליציה. לדבריו, ייצוג ערבי בממשלה הוא מהלך "טבעי, נכון וראוי", כחלק מראייתו את אופייה של הדמוקרטיה ואת הצורך בייצוג רחב ככל האפשר של אזרחי המדינה.