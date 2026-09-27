הפספוס של ראשי גוש השינוי: "תחשבו על הכותרות ביום שאחרי"

פגישת ראשי גוש השינוי ( ליהיא לפיד )

עו"ד והפרשן גיא בוסי מתח ביקורת על האופן שבו נוהלה פגישתם של ראשי גוש השינוי אמש (מוצאי שבת) בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, וטען כי החמישה פספסו הזדמנות תקשורתית משמעותית.

בפגישה השתתפו יאיר לפיד, נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. בתום המפגש חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף, שבמסגרתו התחייבו בין היתר שלא לתקוף זה את זה במהלך מערכת הבחירות ולפעול במשותף להקמת ממשלה לאחר הבחירות. אלא שבוסי התייחס דווקא לאופן שבו הוצג המפגש לציבור, ולדבריו, ראשי הגוש היו יכולים לנצל את חג הסוכות כדי לייצר אירוע בעל משמעות תקשורתית גדולה בהרבה.

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"הם פספסו הזדמנות פז להשיג את מה שהם רוצים", אמר בוסי. "מי שמנהל להם את הקמפיין, יכול במקרה הטוב לנהל קיוסק".

בוסי הסביר כיצד לדעתו ניתן היה לקיים את המפגש בצורה אפקטיבית יותר מבחינה תקשורתית: "תחשבו שהפגישה הייתה בסוכתו של לפיד, תחשבו על הכותרות ביום שאחרי".

את דבריו חתם בביקורת על יועצי הקמפיין של המפלגות: "הם לא מפספסים לפספס הזדמנות, אני לא מצליח להבין מי מייעץ להם".