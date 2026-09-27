סירב לעצור לבדיקה והתנגש בניידת: שוטר נפצע בינוני בנתניה

שוטר נפצע הלילה (בין שבת לראשון) באורח בינוני לאחר שרכב התנגש בניידת משטרה במהלך פעילות אכיפה בנתניה. נהג הרכב נעצר.

על פי הודעת המשטרה, האירוע התרחש במהלך פעילות ממוקדת של שוטרי תחנת נתניה נגד עבירות תנועה המסכנות חיים.

במהלך הפעילות הבחינו השוטרים ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לצורך בדיקה.

לטענת המשטרה, הנהג לא נענה להוראות השוטרים והמשיך בנסיעה. במהלך הנסיעה התנגש הרכב בניידת משטרה.

כתוצאה מההתנגשות נפצע אחד השוטרים באורח בינוני, ואילו נהג הרכב נפצע באורח קל. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז רפואי.

הנהג נעצר וצפוי להיות מובא לחקירה. במשטרה מסרו כי נסיבות האירוע נבדקות.