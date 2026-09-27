דיווח: מאבטחו של הנייה קיבל אזרחות בריטית ותכנן פיגועי טרור

איסמעיל הנייה ( Hassan Jedi / Flash90 )

בנו של בכיר חמאס באסם נעים, שקיבל לאורך השנים מעמד פליט ובהמשך אזרחות בריטית, מואשם במעורבות בהתארגנות של חמאס שנועדה לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראליים באירופה. כך עולה מתחקיר שפורסם הלילה (בין שבת לראשון) ב"סאנדיי טיימס".

האיש, המכונה בתחקיר "מר X" בשל מגבלות משפטיות בבריטניה, זוהה בדיווחים קודמים בגרמניה כבנו של נעים. הוא בשנות ה-40 לחייו, נשוי ואב לילדים, ובמשך שנים ניהל לכאורה חיים רגילים באנגליה ועבד בתחום ה-IT. אלא שעברו היה שונה לחלוטין. לפי התחקיר, כבר ב-2006 הוא שימש כחלק ממערך האבטחה של מנהיג חמאס איסמאעיל הנייה ואף תועד לצדו. בשנים שלאחר מכן נע בין אירופה לרצועת עזה, ובשלב מסוים נעצר במצרים בחשד למעורבות בהפעלת מנהרה ששימשה להברחת נשק וזהב. בשנת 2015 הגיש בקשת מקלט בבריטניה וקיבל אישור להישאר במדינה ללא הגבלת זמן. בהמשך הוענקה לו גם אזרחות בריטית. לפי התחקיר, במהלך שנותיו במדינה הוא שינה את שמו החוקי יותר מפעם אחת וניהל חברות תחת זהויות שונות. החשד: נשק לפיגועים נגד יהודים וישראלים כיום מבקשת גרמניה את הסגרתו בחשד שהיה גורם מרכזי בהתארגנות שנועדה לפגוע במוסדות יהודיים, בדיפלומטים ישראלים ובהפגנות פרו-ישראליות בגרמניה ובאוסטריה. לפי כתב האישום הגרמני, הוא העביר במהלך 2025 כלי נשק ותחמושת מברלין לווינה. בין היתר מדובר בחמישה אקדחים, תחמושת וציוד נוסף. בהמשך נאספו אמצעי לחימה נוספים, בהם רובה סער מסוג AK-47. חלק מהנשק הוחזק במחסן שכור בבירה האוסטרית.

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בחקירה אותר גם סרטון שהקליט "מר X", שבו הוא נראה רעול פנים וחמוש לצד דגל חמאס. לפי האישומים, בסרטון הוא הציג את המתקפה המתוכננת כפעולת נקם בשם הזרוע הצבאית של חמאס.

התוכנית נחשפה במסגרת חקירה שבה היו מעורבים המוסד ושירותי מודיעין וביטחון באירופה. בנובמבר 2025 נעצר האיש במרכז לונדון, והוא נותר מאז במעצר.

הפרשה מעוררת כעת שאלות בבריטניה גם סביב הדרך שבה הצליח לקבל מקלט ובהמשך אזרחות, למרות המידע שפורסם לאורך השנים על קשריו לחמאס. לפי התחקיר, הוא אף השתמש בדרכונו הבריטי כדי לנסוע באופן שגרתי לקטאר, לטורקיה ולמצרים.