סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

בשתי מילים: התגובה של סמוטריץ' לפגישת ראשי גוש השינוי

ראשי גוש השינוי נפגשו הערב בביתו של לפיד לקראת הבחירות הקרבות ובאות וסיכמו שלא להילחם האחד בשני ולהתאחד לקראת החלפת הממשלה. בימין לא נשארו חייבים

7 תגובות
עקבו אחרינו ב -
בצלאל סמוטריץ' (יונתן זינדל/פלאש90)

ראשי גוש השינוי נפגשו הערב בביתו של לפיד בתל אביב, שם גיבשו מסמך עקרונות לפיו יעבדו במשותף להחלפת הממשלה וכן לא יתקפו האחד את השני.

עם פרסום תמונת המפגש, צייץ יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' את תגובתו וצירף לתמונה את המילים: "זה מסוכן".

פגישת ראשי גוש השינוי (ליהיא לפיד)

ראש הממשלה נתניהו הגיב אף הוא לתמונת המפגש והעלה תמונת AI בה צורפו למפגש אחמד טיבי ומנסור עבאס וכתב: "איזנקוט יקים ממשלת שמאל עם ליברמן, יאיר גולן, בנט והמפלגות הערביות. רק ליכוד גדול יעצור אותם."

תמונת ה-AI שהעלה נתניהו (הליכוד)

נפתלי בנט סיפר אף הוא בהתרגשות על המפגש וכתב: "הערב התמלאתי מחדש בתקווה. אני בטוח ביכולת שלנו לנצח ב-63 מנדטים וביחד לתקן את ישראל."

לדברי בנט: "כולם הבינו את גודל הרגע, והניחו בצד כל שיקול אישי. סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, ביום הבחירות וגם אחרי הבחירות, להקמת ממשלת תיקון לישראל."

בסיום דבריו כתב: "כל הציבור הישראלי היום יכול להרים את הראש. אנחנו ביחד הולכים לניצחון!".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
7
פנחס
לפני שעה

'זה מסוכן' מזהיר השר, אבל הפגיעה האמיתית היא באזרח הישראלי שנשחק שנים בגלל הפלגנות!
הצטרפו אלינו