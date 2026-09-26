לא יורים בתוך הנגמ"ש: ההסכם של ראשי גוש השינוי

פגישת ראשי גוש השינוי ( ליהיא לפיד )

כחודש לפני הבחירות לכנסת, ראשי המפלגות המזוהות עם "גוש השינוי" קיימו הערב (מוצאי שבת) פגישה פוליטית בביתו של יו"ר יש עתיד יאיר לפיד בתל אביב.

בפגישה השתתפו נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, ובסיומה הציג לפיד מסמך עקרונות משותף שעליו חתמו החמישה. הפגישה תוכננה מראש כניסיון להגביר את התיאום בין המפלגות לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות. בנט אמר עוד לפני המפגש כי מטרתו היא "לתאם מסרים", והוסיף כי על כל מפלגה לפעול להגדלת הגוש מבלי לפגוע במפלגות האחרות המשתייכות אליו. ברקע לפגישה עומדים גם חילוקי הדעות בין ראשי המפלגות באשר לאופן ניהול הקמפיין וליחסים ביניהם.

הסכם ראשי גוש השינוי ( מתוך חשבון הטוויטר של לפיד )

זמן קצר לאחר סיום הפגישה פרסם לפיד את תוצאותיה והודיע כי המשתתפים חתמו על מסמך משותף. לדבריו: "ראשי מפלגות התיקון חתמו על מסמך עקרונות משותף להחלפת הממשלה".

במסמך שעליו חתמו ראשי המפלגות נכתב: "מתוך הכרה שגם אם יש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, החלפת הממשלה היא מטרת-העל המשותפת שלנו, וחובתנו לפעול יחד להגשמתה".