ג'וש בריינר מפתיע: "כלום לא היה משתנה"

עיתונאי "הארץ" ג'וש בריינר התייחס לפרסום סביב ההתרעה שהגיעה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני מתקפת 7 באוקטובר, והציג עמדה שלפיה גם העברת המידע למערכת הביטחון לא בהכרח הייתה משנה את התוצאה.

בציוץ שהעלה לרשת X כתב: "לא יודע אם דל"פ אבל- כלום לא היה משתנה אם נתניהו היה מעביר את דברי MBZ למערכת הביטחון."

"בשורה התחתונה, שב"כ החזיק התראה מיידית מסופיאן אבו זיידה, הצבא החזיק במסמך חומות יריחו וקיבל את התראות התצפיתניות, המל"ל כך נראה קיבל התראה מראש המודיעין המצרי, מערכת הביטחון הניחה התראה מפני מלחמה, אבל כולם, כולל נתניהו, היו מושקעים ושקועים בקונספציה שחמאס מורתע. לכן גם בליל ה-7 באוקטובר סירבו להאמין לסימנים."

בהמשך דבריו הדגיש בריינר כי הטענה שלפיה העברת ההתרעה לא הייתה משנה בהכרח את התוצאה אינה מסירה, לדעתו, אחריות מראש הממשלה.