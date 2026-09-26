השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב

מזג אוויר נוח שהורגש במהלך סוף השבוע יוסיף ללוות אותנו גם ביומיים הראשונים של חול המועד, ויאפשר קיומן של פילאויות ומסלולים בחיק הטבע. עם זאת, על פי השירות המטאורולוגי מעדכנים כי בהמשך השבוע צפויה תפנית בעלילה.

החל מיום שני בערב, ובעיקר במהלך הימים שלישי ורביעי, קיים צפי לגשמים מקומיים בצפון הארץ, ועל פי המודלים המעודכנים הממטרים צפויים להגיע גם לאזור המרכז. בשירות המטאורולוגי מציינים כי באופן מקומי ולזמן קצר הגשמים עשויים להיות חזקים, בעיקר במהלך יום רביעי.