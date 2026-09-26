השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב

מזג אוויר נוח שהורגש במהלך סוף השבוע יוסיף ללוות אותנו גם ביומיים הראשונים של חול המועד, ויאפשר קיומן של פילאויות ומסלולים בחיק הטבע. עם זאת, על פי השירות המטאורולוגי מעדכנים כי בהמשך השבוע צפויה תפנית בעלילה.
החל מיום שני בערב, ובעיקר במהלך הימים שלישי ורביעי, קיים צפי לגשמים מקומיים בצפון הארץ, ועל פי המודלים המעודכנים הממטרים צפויים להגיע גם לאזור המרכז. בשירות המטאורולוגי מציינים כי באופן מקומי ולזמן קצר הגשמים עשויים להיות חזקים, בעיקר במהלך יום רביעי.
במקביל למשקעים, ביום רביעי תורגש ירידה בטמפרטורות שתמשיך אל תוך החג השני. באזורי ההרים ובאזור ירושלים יגיעו הטמפרטורות ל-23 מעלות בלבד – הטמפרטורות הנמוכות ביותר שנמדדו באזורים אלו מאז האביב האחרון.
על פי הצפי הראשוני, במהלך החג השני הגשמים צפויים להתחדש ואף עשויים להיות משמעותיים, אך בשל הטווח הרחוק מומלץ להמשיך ולהתעדכן בשינויים בתחזית.