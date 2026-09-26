קר מהרגיל; הגשם חוזר לשני איזורים. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר נוח ורגיל לעונה יאפיין את פתיחת השבוע, אך בהמשכו צפויה מגמת התקררות שתוביל לטמפרטורות נמוכות מהממוצע ולגשמים מקומיים קלים בחלקי הארץ השונים.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות יהיו קרובות לממוצע העונתי.
יום שני: מעונן חלקית וללא שינוי ניכר במידות החום. במהלך היום ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
יום שלישי: מעונן חלקית, תוך ירידה קלה בטמפרטורות. כמו כן, ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
יום רביעי: מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אשר תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך היום ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
יום חמישי: מוסיף להיות מעונן חלקית, והטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.