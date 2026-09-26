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קר מהרגיל; הגשם חוזר לשני איזורים. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר נוח בתחילת השבוע יתחלף בהדרגה בירידה בטמפרטורות, במזג אוויר קריר מהרגיל לעונה ובגשמים מקומיים בצפון ובמרכז. תחזית מזג אוויר

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גשם (ענת חרמוני / פלאש90)

מזג אוויר נוח ורגיל לעונה יאפיין את פתיחת השבוע, אך בהמשכו צפויה מגמת התקררות שתוביל לטמפרטורות נמוכות מהממוצע ולגשמים מקומיים קלים בחלקי הארץ השונים.

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות יהיו קרובות לממוצע העונתי.

יום שני: מעונן חלקית וללא שינוי ניכר במידות החום. במהלך היום ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.

יום שלישי: מעונן חלקית, תוך ירידה קלה בטמפרטורות. כמו כן, ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

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יום רביעי: מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אשר תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך היום ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

יום חמישי: מוסיף להיות מעונן חלקית, והטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.

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