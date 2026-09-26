נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

בליכוד הגיבו היום (שבת) בחריפות על פרסומים בתקשורת האמריקאית, ובהם עיתון הניו יורק טיימס ומגזין האטלנטיק, שעסקו בהתרעות שהועברו לכאורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח ה-7 באוקטובר. במפלגה דחו את הדיווחים וכינו אותם "מבול של פרסומים שקריים".

התגובה מגיעה על רקע גל של פרסומים בתקשורת הבינלאומית, המנסים לבחון את השאלה מה ידעו גורמי הביטחון והממשל בישראל לפני המתקפה הקטלנית של חמאס. הפרסומים מצטרפים לשורה של דיווחים דומים שפורסמו בחודשים האחרונים, ונועדו לכאורה לבחון את אחריות ההנהגה הישראלית לכשלון המודיעיני והביטחוני. רקע: גל של פרסומים נגד נתניהו הפרסומים האחרונים בתקשורת האמריקאית מצטרפים למתקפה תקשורתית רחבה יותר נגד ראש הממשלה. כבר בחודשים האחרונים פורסמו טענות שונות בנוגע לטיפול בהתרעות המודיעיניות לפני הטבח, כאשר גורמים באופוזיציה ניסו לנצל זאת למתקפה פוליטית. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אף טען בעבר כי נתניהו זייף פרוטוקולים ביטחוניים על ההערכות לפני ה-7 באוקטובר, ודרש לפתוח בחקירה פלילית בעניין. לפיד אמר אז כי בדיון שהתקיים ב-1.10 המליץ ראש השב"כ דאז רונן בר להיערך לסדרת תרחישי התלקחות בעזה, וכי הרמטכ"ל דאז רב אלוף הרצי הלוי המליץ להכין תוכנית מערכה ברצועת עזה.

יאיר לפיד ( (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90) )

המערכה הפוליטית מתחדדת

הפרסומים מגיעים בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, כאשר סקרים אחרונים מראים כי גוש תומכי נתניהו עומד על 60 מנדטים, במרחק נגיעה מהקמת ממשלה. במקביל, גוש האופוזיציה ממשיך להתרסק בסקרים, מה שמחזק את ההערכה כי הפרסומים בתקשורת הזרה הם חלק ממאמץ להשפיע על תוצאות הבחירות.

בליכוד מדגישים כי מדובר בניסיון שיטתי להכפיש את ראש הממשלה ולהשפיע על דעת הקהל הישראלית בתקופה רגישה זו. גורמים במפלגה מצביעים על כך שהפרסומים מגיעים דווקא כעת, כאשר הסקרים מראים על עליית הליכוד והימין, וטוענים כי מדובר בתיזמון מכוון.

יצוין כי בשבועות האחרונים התעצמה המתקפה הפוליטית על נתניהו גם בזירה הפנימית, כאשר גורמים שונים מנסים לנצל את נושא הכשלון ב-7 באוקטובר לצרכים פוליטיים. עם זאת, נראה כי הציבור הימני נותר נאמן לראש הממשלה, כפי שעולה מנתוני הסקרים האחרונים.