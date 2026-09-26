כוחות צה"ל ביצעו אתמול (שישי) שתי תקיפות ממוקדות ברצועת עזה, במהלכן חוסלו שני מחבלים בכירים מארגון הטרור חמאס שפעלו באופן פעיל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. התקיפות מצטרפות לשורת החיסולים שביצע הצבא בימים האחרונים במסגרת המאמץ המתמשך להסרת איומים מיידיים ברצועה.

על פי הודעת דובר צה"ל, בתקיפה הראשונה שבוצעה במרחב נוציראת חוסל המחבל אבראהים פוזי אסמאעיל מחסן, שכיהן כמפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה השנייה שבוצעה במרחב חאן יונס, חוסל מחמד כאמל סלימאן מוחסן, פעיל נוסף בזרוע הצבאית של הארגון.

הפרה שיטתית של הפסקת האש

בצה"ל הדגישו כי בתקופה האחרונה פעלו שני המחבלים באופן אקטיבי לקידום מתווי טרור מורכבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. במקביל, עסקו השניים בניסיונות לשקם את יכולותיו הצבאיות של ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית ומתמשכת של הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקף לפני מספר חודשים.

התקיפות בוצעו מהאוויר במטרה להסיר את האיום המיידי שהיוו המחבלים על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. בדובר צה"ל מסרו כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

רצף חיסולים נמשך

החיסולים מתווספים לשורה של מבצעי חיסול שביצע צה"ל בימים האחרונים ברחבי רצועת עזה. בסוף השבוע חיסל הצבא מפקד פלוגה בגדוד דיר אל-בלח שהוביל ניסיונות שיקום התת-קרקע של חמאס, ובשבועות האחרונים חוסלו מספר מפקדים בכירים נוספים בארגון, ביניהם מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים בשבי.

כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם ממשיכים במקביל לאטום תוואים תת-קרקעיים ברצועה, במטרה לנטרל את רשת המנהרות של ארגוני הטרור ולמנוע את שיקומן. הפעילות המבצעית ברצועה נמשכת בהתאם להסכם הפסקת האש, תוך מיקוד בהסרת איומים מיידיים על כוחות צה"ל והאוכלוסייה הישראלית.