הכוכב ההוליוודי היהודי נגד ישראל: "מדובר ברצח עם"

אדם ברודי, השחקן היהודי-אמריקאי המככב בתפקיד הראשי כרב בסדרה המצליחה של נטפליקס "רק לא זה" (Nobody Wants This), מעורר סערה. בראיון למגזין GQ לקראת עליית העונה החדשה, בחר ברודי לנצל את הבמה כדי לתקוף בחריפות את מדיניות ישראל ולהביע תמיכה עזה בפלסטינים.

"תרשמו אותי כמי שחושב שמדובר ברצח עם. תרשמו אותי כמי שרוצה פלסטין חופשית", הצהיר ברודי. השחקן, שהיה מועמד בעבר לפרס גלובוס הזהב, התייחס למלחמה בעזה ולשינויים הפוליטיים בהוליווד ואמר: "זה נורא שזה דרש כל כך הרבה מוות וסבל, ואני מקווה שממשל אחר יוכל לתקן את המדיניות הזו".

האמירות הללו מחריפות את המתח סביב הסדרה, העוסקת בסיפור אהבה בין אשת תקשורת לא מוסמכת לרב קהילתי, נושא שכבר עורר דיונים רבים בקהילה היהודית. דבריו של ברודי מצטרפים לגלי המחאה הפרו-פלסטיניים בתעשיית הבידור בארה"ב, הכוללים גם מעצרים של אמנים בהפגנות מול האו"ם.