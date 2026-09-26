יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מוש בן ארי

הזמר והיוצר מוש בן ארי, מהקולות המזוהים, החמים והייחודיים במוזיקה הישראלית, חוגג יום הולדת 56.
מהילדות בעפולה, דרך המסעות בעולם שעיצבו את הסאונד האתני-רגאיי שלו, ועד לפריצה הגדולה עם להקת "שבע" וקריירת הסולו המשגשגת – בן ארי הצליח להביא לבמה המרכזית פיוז'ן מוזיקלי יוצא דופן וסדרת להיטים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי.
לכבוד החגיגה, חזרנו אל 10 התחנות והעובדות המעניינות שמרכיבות את הדרך המרתקת שלו.
- מסעות בעולם ולימודי מוזיקה: בגיל צעיר יצא למסעות ארוכים בהודו, בסהרה ובסיני. במהלך המסעות הללו חקר מסורות מוזיקליות אתניות, למד לנגן על כלים מסורתיים כמו ג'ומבוש, טאר וסאז, ושילב אותם במוזיקה שלו.
- הפריצה עם להקת "שבע": בשנת 1995 היה מבין מייסדי להקת "שבע", שהביאה בשורה חדשה של מוזיקת עולם, טקסטים רוחניים ורגאיי. הלהקה זכתה להצלחה עצומה בארץ ובעולם והופיעה בפסטיבלים בינלאומיים נחשבים.
- ההמנון "סלאם":כחלק מלהקת "שבע", בן ארי היה שותף ליצירת להיטי ענק שהפכו לנכס צאן ברזל, ובראשם השיר "סלאם" ("עוד יבוא שלום עלינו") והביצוע האייקוני ל"שיר למעלות".
- קריירת סולו מצליחה: בשנת 2001 יצא לדרך עצמאית עם אלבום הבכורה "עד אלי", שזכה להצלחה רבה והציג אותו כיוצר שלם המוביל הרכב נגנים עשיר.
- משא ומתן לפסגה: אלבומו השלישי "מסע ומתן" (2007) קיבל מעמד של אלבום זהב, ושיר הנושא מתוכו הפך לאחד השירים המושמעים והמזוהים ביותר ברדיו הישראלי.
- המראה המזוהה: במשך עשרות שנים היו הראסטות הארוכות סימן ההיכר הוויזואלי הבולט ביותר שלו.
- יזם ומסעדן: מעבר למוזיקה, בן ארי מוכר גם כיזם עסקי. בין היתר היה שותף ב"חוף מוש" באילת – מתחם אירוח בסגנון סיני שהפך למוקד עלייה לרגל.
- חיבורים ודואטים: לאורך השנים שיתף פעולה עם שורה ארוכה של אמנים מקשת רחבה של סגנונות, בהם ברי סחרוף, מוקי, עברי לידר ואמנים בינלאומיים.
- כתיבה לאחרים: מלבד השירים שהוא מבצע בעצמו, בן ארי כתב והלחין שירים גם לאמנים אחרים במוזיקה הישראלית, תוך שמירה על החותם הצלילי הייחודי שלו.