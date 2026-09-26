יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מוש בן ארי

הזמר והיוצר מוש בן ארי, מהקולות המזוהים, החמים והייחודיים במוזיקה הישראלית, חוגג יום הולדת 56.

מהילדות בעפולה, דרך המסעות בעולם שעיצבו את הסאונד האתני-רגאיי שלו, ועד לפריצה הגדולה עם להקת "שבע" וקריירת הסולו המשגשגת – בן ארי הצליח להביא לבמה המרכזית פיוז'ן מוזיקלי יוצא דופן וסדרת להיטים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי.

לכבוד החגיגה, חזרנו אל 10 התחנות והעובדות המעניינות שמרכיבות את הדרך המרתקת שלו.

השורשים בעפולה: מוש בן ארי נולד וגדל בעפולה למשפחה ממוצא תימני ועיראקי.המוזיקה ששמע בבית סביב שולחן השבת ובבית הכנסת הייתה הבסיס הראשון למגוון הסגנונות שמאפיין אותו כיום.