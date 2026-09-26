דניאל פרץ ( אסי קיפר ההתאחדות לכדורגל )

נבחרת אירלנד אמנם הודיעה היום (שבת) כי תעלה למשחק מול ישראל למרות איומי החרם, אך במדינה עדיין עוסקים בסיפור המרתק שמאחורי המחאה: לפחות שבעה שחקנים הודיעו שיחרימו את המשחק, כאשר הראשון ולמעשה מי שהנהיג את המרד הוא השוער גאווין באזונו – בעונה שעברה חברו של דניאל פרץ, בן זוגה של נועה קירל, לקבוצה.

באזונו היה שוערה של סאות'המפטון עד להגעתו של פרץ בעונה שעברה. השדרוג היה כה משמעותי, עד שאלכס קומבר, הכתב שמסקר את הסיינטס, אמר בזמנו: "המעבר מגאווין באזונו לפרץ הוא ככל הנראה השדרוג הגדול ביותר בתולדות הכדורגל. כמו לעבור מ'פלאפי בירד' ל'מורטאל קומבאט'". מהספסל לבולטון – ועכשיו מוביל את החרם באזונו נשאר בסאות'המפטון עד לסיום העונה הקודמת, אך בהנהלה בחרו להשאיר את הישראלי ולשחרר את האירי לבולטון. כעת באזונו שוב נעצב במרכזה של יריבות מול הישראלי, אך השניים כמובן לא ייפגשו על כר הדשא – באזונו הודיע שיחרים את המשחק מול נבחרת ישראל. העונה לא מתחילה בצורה מוצלחת עבור השוער האירי. באזונו הספיק לספוג שישה שערים בשלושה משחקים בלבד, כולל שלישייה בהפסד 2:3 לווסטהאם של מנור סולומון, שחקן נוסף בנבחרת ישראל שמתמודד עם ביקורת בינלאומית.

כובש שער הניצחון- מנור סולומון ( אורן בן חקון, פלאש 90 )

שחקן יהודי כן ישתתף

שחקן אירי נוסף ששיחק בעונה שעברה עם פרץ ונשאר בסאות'המפטון העונה הוא פין עזז היהודי, שאימו גדלה בישראל. ככל הנראה הוא כן ישתתף במשחק, בניגוד לבאזונו ולשחקנים האחרים שהודיעו על החרם.

ההחלטה של באזונו להוביל את החרם מגיעה על רקע לחץ פוליטי רחב באירלנד, שם מפלגות אופוזיציה מרכזיות קוראות להרחיב את החרם גם לאירועים נוספים, כולל אירוויזיון ומשחקי כדורגל בינלאומיים.

כך, הסיפור שהתחיל בספסל של סאות'המפטון, כאשר פרץ הישראלי החליף את באזונו האירי, הפך לפרשה בינלאומית שמשקפת את המתחים הפוליטיים סביב ישראל בזירה הספורטיבית העולמית.