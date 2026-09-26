טראמפ ומוג'תבא ( ללא, אילוסטרציה AI )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דחה היום (שבת) בקולו את הצעתה של איראן לפתיחת מצר הורמוז ולהפסקת אש. "הם הניחו הצעה אבל דחיתי אותה", מסר לעיתונאים. על פי דיווח שפורסם הלילה בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ הבהיר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב, שיתקיימו בתחילת חודש נובמבר.

ההצעה האיראנית הועברה אמש על ידי שר החוץ עבאס עראקצ'י, שמסר כי טהראן העבירה לוושינגטון תוכנית לפתיחת המצר תוך שבעה ימים. "הכדור כעת בידיה של ארה"ב", הבהיר שר החוץ האיראני, תוך שהוסיף כי ספירת שבעת הימים תחל רק לאחר שארה"ב תאשר את התוכנית. "שבעת הימים יתחילו כאשר ארה"ב תקבל" עראקצ'י פירט כי הצעדים שנדרשים מוושינגטון במסגרת ההצעה אינם חדשים. "כולם כבר מופיעים במזכר ההבנות" בין המדינות, טען. לדבריו, התוכנית כוללת תנאים שעל ארה"ב לקיים, ובסיומם ייפתח המצר לתנועת ספינות. "אם הם יקבלו את תוכנית שבעת הימים הזו, בסוף שבעת הימים מצר הורמוז יהיה פתוח", הבהיר שר החוץ האיראני. לאחר פתיחת המצר, כך לפי עראקצ'י, ניתן יהיה לחדש את השיחות בנושא הגרעין. במקביל, שר החוץ האיראני התייחס לטענות בנוגע לתוכנית הגרעין של ארצו. "הטענה שאיראן נמצאת על סף השגת נשק גרעיני היא שקר גדול, שהומצא לראשונה על ידי ישראל ב-2003", טען. לדבריו, ארצות הברית ומדינות אירופה ממשיכות לחזור על הטענה הזו. עראקצ'י הוסיף כי איראן "לא תוותר על זכויותיה הריבוניות תחת לחץ".

טראמפ בעצרת האו"ם ( לב ראדין\שאטרסטוק )

טראמפ באו"ם: "אני אחליט - הסכם או השמדה"

נשיא ארה"ב התייחס למתיחות מול איראן גם בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק השבוע. "אני צריך לקבל החלטה גדולה: האם יהיה הסכם עם איראן, או שאשמיד אותם לחלוטין?", אמר טראמפ. "אני מאמין שיהיה הסכם אחרי בחירות האמצע".

בנאומו הבהיר טראמפ כי "המטרה של איראן הייתה לדהור לפצצה גרעינית, בחסות מטרייה של הטילים הבליסטיים שלהם. אם הם היו מצליחים, הם היו יכולים לעשות כל מה שבא להם". הנשיא האמריקני הוסיף: "אחרי שנתתי להם כל הזדמנות אפשרית לעסקה, פעלתי כדי לוודא שאף אמריקני לא יצטרך להיות מאויים".

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הודה לטראמפ על נאומו. "תודה לנשיא טראמפ שפתח היום את העצרת הכללית במסר ברור של עוצמה ומנהיגות", אמר דנון. "ארה״ב וישראל חולקות ערכים משותפים וברית עמוקה. הסכמי אברהם הוכיחו שמנהיגות אמיצה יכולה לשנות את המזרח התיכון - יחד נמשיך להילחם בציר הרשע ולהרחיב את מעגל השלום".