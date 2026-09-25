אחרי 943 ימים: הוריה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

היימנוט קסאו ( צילום: סרוגים )

הערב (שישי), עם כניסת השבת וחג הסוכות, כאשר יהודים בישראל ובעולם יתכנסו לסוכה לערב החג הראשון, משפחת קסאו תמשיך את מחאתה בירושלים ותציין את הערב השלישי בסוכת המחאה שהקימה בכיכר שמעון אגרנט. במקביל, היימנוט קסאו תציין את הלילה ה־943 מאז נעלמה, ללא הוריה.

בני המשפחה מקיימים את המחאה בדרישה להעביר את תיק החקירה לידי שירות הביטחון הכללי. לדבריהם, הם שוהים בסוכה במשך רוב שעות היממה, למעט יציאות הכרחיות. במהלך הימים האחרונים הגיעו למקום אזרחים שביקשו להביע תמיכה והזדהות עם המשפחה. ביום שישי ביקרו בסוכה משפחות וילדים, שהצטרפו לילדי משפחת קסאו להכנת קישוטים לסוכה לקראת החג. בין המבקרים היה גם סגן ראש עיריית ירושלים, יוסי חביליו. בני המשפחה הציגו בפניו את אכזבתם מכך שלטענתם העירייה אינה מאפשרת להם להקים מאהל מחאה. לדבריהם, חביליו השיב כי בכוונתו לפעול כדי שהמשפחה תוכל להישאר במקום גם לאחר חג הסוכות, והבטיח לעדכן אותם באופן אישי בנושא.

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במהלך הביקור העניק טספיה קסאו, אביה של היימנוט, לחביליו את "צמיד האמונה". בני המשפחה ציינו כי משמעות השם "היימנוט" היא "אמונה", ושמה חרוט באמהרית על הצמיד. לדבריהם, ניתן לרכוש את הצמיד באמצעות תרומה למאבק בסוכת המחאה.

משפחת קסאו הודיעה כי תקיים את ארוחת החג ואת קידוש השבת בסוכה, והזמינה את תושבי ירושלים להצטרף אליה. עם זאת, בשל מזג האוויר הקר בירושלים, נמסר כי האם וילדי המשפחה הצעירים, בני שלושה חודשים, 4, 6, 8 ו־14, ילונו בבית מלון סמוך במהלך הלילה.