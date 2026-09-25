צה"ל חיסל מחבל שהשתתף בטבח והחזיק חטופים בשבי

צה"ל הודיע היום (חמישי) כי חיסל שני מחבלים מארגון הטרור חמאס שפעלו נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה. בין המחוסלים, מחבל שלפי צה"ל השתתף בטבח 7 באוקטובר והיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים בשבי.
על פי הודעת דובר צה"ל, בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע (רביעי) בעיר עזה חוסל חסן מחמוד ציאם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בצה"ל ציינו כי ציאם פשט לשטח ישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר, ולאורך המלחמה היה מעורב בהחזקתם של החטופים עמית סוסנה, קית' סיגל, אביבה סיגל ודפנה אליקים ברצועת עזה.
בתקיפה נוספת שבוצעה מוקדם יותר השבוע (שלישי) באותו מרחב, חוסל גם אדהם צבחי סלים זיארה, פעיל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס.
בצה"ל מסרו כי בתקופה האחרונה פעלו שני המחבלים לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, ובמקביל עסקו בניסיונות לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.
עוד נמסר כי במסגרת פעילותם היו השניים מעורבים במתווי ירי לעבר כוחות צה"ל ובהטמנת מטענים במרחב הקו הצהוב. בצה"ל הדגישו כי התקיפות בוצעו מהאוויר במטרה להסיר את האיום המיידי שהיוו.
בצבא הוסיפו כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל.