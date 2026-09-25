צה"ל חיסל מחבל שהשתתף בטבח והחזיק חטופים בשבי

צה"ל הודיע היום (חמישי) כי חיסל שני מחבלים מארגון הטרור חמאס שפעלו נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה. בין המחוסלים, מחבל שלפי צה"ל השתתף בטבח 7 באוקטובר והיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים בשבי.

על פי הודעת דובר צה"ל, בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע (רביעי) בעיר עזה חוסל חסן מחמוד ציאם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בצה"ל ציינו כי ציאם פשט לשטח ישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר, ולאורך המלחמה היה מעורב בהחזקתם של החטופים עמית סוסנה, קית' סיגל, אביבה סיגל ודפנה אליקים ברצועת עזה.

בתקיפה נוספת שבוצעה מוקדם יותר השבוע (שלישי) באותו מרחב, חוסל גם אדהם צבחי סלים זיארה, פעיל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס.