הכתב המדיני במתקפה חריגה: “צריך להיות חתיכת נבלה״

הכתב המדיני של גלי צה”ל, יניר קוזין, יצא היום (שישי) במתקפה חריפה נגד אבישי בן חיים, בעקבות דברים שלדבריו נאמרו על יחסו לשכול. קוזין תקף: “צריך להיות חתיכת נבלה כדי להגיד לי שאין לי כבוד לשכול”.

“מי שמכיר אותי יודע שאני משתדל לשמור על שפה נאותה, ואפשר לא לאהוב את מה שכתבתי וגם לבקר את זה בחריפות, אבל צריך להיות חתיכת נבלה כדי להגיד לי שאין לי כבוד לשכול”, כתב קוזין.

בהמשך דבריו התייחס קוזין לשלוש השנים האחרונות ולליווי המשפחות השכולות, והסביר מדוע הדברים עוררו את תגובתו החריפה.

“אחרי 3 שנים כל כך קשות שבהן אנחנו מלווים משפחות רבות מהתהליך הקורע של ההודעה עד לשיקום ולהנצחה, ממש מדי בוקר. אחרי שאיבדנו חברים ואהובים, האיש הזה עם מתק השפתיים הארסי שלך אומר שאין לי כבוד לשכול ואח”כ מוסיף, אין כבוד לשכול ‘של נתניהו’”.

קוזין המשיך ופנה ישירות לבן חיים, תוך שהוא מחריף את הטון: “אבישי, תתבייש לך, אתה איש רע. נקודה. ושום דיבורי מתיקות לא יחפו על המר הזה”.

בדבריו הדגיש קוזין כי הוא מקבל את האפשרות לבקר בחריפות דברים שכתב ואף להתנגד להם, אך הציב קו ברור סביב הטענה הנוגעת ליחסו לשכול.

הכתב המדיני קשר את תגובתו לליווי משפחות לאורך שלוש השנים האחרונות, החל לדבריו מהתהליך הקשה של ההודעה ועד לשיקום ולהנצחה, וכן לאובדן של חברים ואהובים. על רקע זה הוא בחר לסיים את תגובתו במסר הישיר לבן חיים: “אתה איש רע. נקודה”