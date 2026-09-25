מכה לבית"ר ירושלים: כוכב הקבוצה נפצע ויעדר כ-6 שבועות

היום (שישי) הודיעה בית"ר ירושלים כי אחד משחקני הקבוצה עבר ניתוח בעקבות פציעה במיניסקוס, לאחר שהטיפול השמרני שניתן לו בשבועות האחרונים לא הביא לתוצאה הרצויה. במועדון עדכנו כי ההליך הרפואי עבר בהצלחה וכי השחקן צפוי לחזור למגרשים בתוך כשישה שבועות.

על פי הודעת המועדון, השחקן סבל מהפגיעה עוד מהמשחק מול אוסטריה וינה. מאז הפציעה הוא טופל באופן שמרני, בהתאם לרצונו להימנע בשלב הראשון מהתערבות ניתוחית.

לאחר הערכה רפואית מחודשת של מצבו, הוחלט לשנות את מתווה הטיפול ולבצע ניתוח, בהסכמתו המלאה של השחקן.

הניתוח בוצע על ידי רופא המועדון, ד"ר תומר כהן, והסתיים בהצלחה. בבית"ר ירושלים ציינו כי המשך תהליך השיקום והטיפול ייקבע בהתאם לקצב ההחלמה, כאשר ההערכה הראשונית היא כי יוכל לשוב לפעילות בתוך כשישה שבועות.

במועדון איחלו לשחקן החלמה מהירה וחזרה מהירה למגרשים.