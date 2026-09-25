החשש לקראת החג: צה"ל מתגבר כוחות בכל הגזרות

קראת חג הסוכות, ובתום ההיערכות המיוחדת שננקטה בראש השנה וביום הכיפורים, בצה"ל השלימו תוכנית תגבור רחבה של הכוחות בגזרות השונות, בהתאם להנחיית הרמטכ"ל. במסגרת ההיערכות יוגברו הכוחות בשטח לצד חיזוק מערכי ההגנה והכוננות.

בצה"ל מסרו כי גדודים סדירים יישארו בכוננות בכלל הפיקודים עד לסיום תקופת החגים, ויהיו זמינים להפעלה מהירה לצד מפקדות חטיבה בכוננות.

עוד נמסר כי במהלך חג הסוכות יוקצו פלוגות לוחמים לתגבור הגזרות השונות, לצד פלוגות נוספות שישמשו עתודה מבצעית. הכוחות יישארו בפריסה זו גם לאורך ימי חול המועד ועד לחג השני.

במסגרת ההיערכות הוחלט גם כי מרבית הלוחמים השוהים בבסיסי האימונים החטיבתיים יסגרו את החג בבסיסים, כדי לאפשר זמינות מבצעית וכוננות בגזרות השונות במקרה הצורך.

בצה"ל ציינו כי פיקוד המרכז יתוגבר במהלך החג בסדר כוחות נוסף, הכולל גם לוחמים מיחידת מגלן, כחלק מהמאמץ לחזק את המענה המבצעי באזור.

לקראת כניסת החג התקיימו גם דיונים רב-ארגוניים, שנועדו לוודא את רמת המוכנות, התיאום והסנכרון בין כלל גופי הביטחון, כחלק מהיערכות כוללת לימי חג הסוכות.