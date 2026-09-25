נתניהו על התקרית בעזה: "יש להפיק את כל הלקחים הנדרשים"

ראש הממשלה נתניהו ( נתן קון )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שישי) לאירוע הקשה שהתרחש אמש ברצועת עזה, בו פלו רס״ר (מיל׳) נדב קלי ורס״ר (מיל׳) אופק מועלם ז״ל בעקבות פיצוץ רחפן של צה"ל במוצב. בדבריו הספיד את נפילת הלוחמים, וקרא לצה"ל לחקור ולהפיק לקחים מהאירוע כדי לשמור על חיי הכוחות.

"יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני כואבים את נפילתם של רס”ר במיל’ נדב קלי ורס”ר במיל’ אופק מועלם באירוע טראגי אתמול בעזה" אמר נתניהו. "נדב ואופק ז״ל היו לוחמי מילואים אמיצים שהגנו על ביטחון ישראל". "אנחנו מחבקים את משפחותיהם בשעתן הקשה ושולחים להן תנחומים מעומק הלב" הוסיף. "צה״ל מתחקר את האירוע, יש להפיק את כל הלקחים הנדרשים וליישמם כדי להבטיח את שלומם ובטחונם של חיילי צה״ל".

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כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי שני לוחמי צה"ל, רס"ר (מיל׳) נדב קלי ורס״ר (מיל׳) אופק מועלם, נהרגו בעקבות פיצוץ של רחפן צה"ל במוצב ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צה"ל, האירוע התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים במוצב בצפון רצועת עזה בו פועל גדוד 77 מחטיבה 16. במהלך הפעילות, הופעלו על ידי הכוחות שני רחפנים - אחד מסוג עטלף, שהוטס והתפוצץ ביעד, ורחפן שני שהוטס חזרה או נפל באופן שאינו ברור על סוכה בתוך המוצב.

כאשר שני הלוחמים ניגשו לרחפן כדי לבדוק את מהותו, הרחפן התפוצץ להם בידיים ופצע אותם באורח קשה עד אנוש. השניים הובאו לבית החולים, שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, הרמטכ"ל הנחה להקים צוות מומחים לבחינת נסיבות התקרית, אשר על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.