לקראת הריסה: צה"ל אטם את בית המחבל מנווה צוף

אטימת בית המחבל ( דובר צה"ל )

תוך פחות משבוע: כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש בפיקוד חטיבת בנימין אטמו הלילה (בין חמישי לשישי) את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף בערב יום כיפור, בו נרצח נתנאל שוקרון ז"ל. צפו בתיעוד:

האטימה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית לבית המחבל. בצה"ל אמרו כי "בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית".

כזכור, המחבל נפצע מירי גשש צה״ל במהלך הפיגוע, ונמלט מהזירה לאחר מכן. בהמשך המחבל הגיע לבית חולים הסמוך למקום הפיגוע באל-בירה - שם הלוחמים איתרו אותו ועצרו אותו כשהוא בחיים.