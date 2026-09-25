צה"ל חיסל 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד שהעביר מיליוני שקלים לארגון

רצף החיסולים נמשף: כוחות צה"ל חיסלו אמש (חמישי) שני מחבלי חמאס בשתי תקיפות נפרדות שבוצעו ברחבי רצועת עזה - אחד במרחב דיר אל-בלח, והשני במרחב חאן יונס.

בתקיפה בדיר אל-בלח חוסל המחבל ג'בר מקבל, אשר הוביל את רשת החלפנות 'מקבל' שהעבירה מיליוני שקלים בכספי חוץ לארגון הטרור. בצה"ל אמרו כי "כספים אלו משמשים את הארגון למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות וקידום מתווי טרור נגד כוחותינו. צה"ל ממשיך לרכז מאמצים בפגיעה ביכולות המימון של פעילות הצבאית של ארגון הטרור חמאס, למניעת שיקום התשתיות ויכולותיו הצבאיות".

בתקיפה השנייה בחאן יונס, צה"ל חיסל את המחבל חסן אלבטה, פעיל צליפה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. "בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש" הוסבר. "המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".