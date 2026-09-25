אזהרה דחופה לישראלים השוהים במדינה האפריקנית

משרד החוץ פרסם היום (שישי) אזהרת מסע לישראלים הנמצאים בחבל תיגראי שבאתיופיה, זאת על רקע ההסלמה במצב הביטחוני באזור וחידוש העימותים המזוינים בחבל תיגראי ובאזורים הסמוכים לו. במשרד המליצו לאזרחים ישראלים להימנע מכל נסיעה לחבל תיגראי עד להודעה חדשה.

"בעקבות המצב הביטחוני השעתה חברת Ethiopian Airlines את טיסותיה אל נמלי התעופה במקלה, אקסום (Axum) ושירה (Shire) ומהם" נמסר. "בשלב זה לא ידוע מתי יחודשו הטיסות".

עוד נאמר כי "אזרחים ישראלים השוהים כיום בחבל תיגראי מתבקשים לנקוט משנה זהירות, לצמצם תנועה שאינה חיונית, להימנע מהתקהלויות, הפגנות, מתקנים צבאיים ומוקדי חיכוך, ולהישאר ככל הניתן במקום בטוח. יש להישמע להנחיות הרשויות המקומיות ולעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בתקשורת".

במשרד הזהירו כי "נוכח האפשרות לשינויים מהירים במצב הביטחוני, לרבות חסימות צירים, שיבושים בתקשורת ושינויים באפשרויות התחבורה והיציאה מהאזור, מומלץ שלא לבצע תנועה בין־עירונית או לנסות לצאת מהחבל באופן עצמאי מבלי לוודא מראש כי הדרך והיעד בטוחים. מומלץ לעמוד בקשר רציף עם חברת התעופה ולעקוב אחר הודעותיה באשר לחידוש הטיסות".

"אזרחים ישראלים השוהים בחבל תיגראי מתבקשים לעדכן בהקדם את שגרירות ישראל באדיס אבבה בפרטי מיקומם ובדרכי ההתקשרות עמם, ובכל שינוי שחל בפרטים אלו" סיכמו. "משרד החוץ ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ויעדכן את המלצותיו בהתאם למצב".