ברוך דיין האמת: המקובל הרב דוד בצרי הלך לעולמו 

ברוך דיין האמת: ראש ישיבת "השלום", המקובל הרב דוד בצרי, הלך לעולמו הבוקר (שישי) בגיל 85. הלווייתו תצא היום בשעה 14:00 מישיבת המקובלים ברחוב תחכמוני בירושלים לבית העלמין סנהדריה.

מותו מגיעה שעות ספורות אחרי שהחלה התדרדרות פתאומית במצבו הרפואי. על פי דיווח המקורבים, הרב התמוטט הבוקר בפתאומיות בביתו שברחוב הרב לנדא בבני ברק, ונזקק לפעולות החייאה. צוותי הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ופינו אותו כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים שיבא בתל השומר - שם נקבע מותו.

הרב דוד בצרי עמד בראש ישיבת המקובלים "השלום" בירושלים, ונחשב כאחד מבכירי המקובלים בישראל. במהלך חייו הוציא ספרים רבים, וכן הגיש תכניות רדיו בתחנות כאן מורשת ורדיו ירושלים.