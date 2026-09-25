בעקבות האסון בעזה: צה"ל בהנחיה חדשה לימים הקרובים

הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה היום (שישי) על הקמת צוות מומחים לבחינת הנסיבות של אירוע הביטחות החמור שהתרחש אמש ברצועת עזה, בו נפלו רס״ר (מיל׳) נדב קלי ורס״ר (מיל׳) אופק מועלם ז״ל בעקבות פיצוץ רחפן במוצב. בראש הצוות יעמוד תת-אלוף בזרוע היבשה.

בצה"ל אמרו כי הצוות יבחן את נסיבות האירוע על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

לאחר הקמת הצוות, מפקד זרוע היבשה הנחה על הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות, זאת כאמצעי זהירות מונע. בתום 48 השעות, תתקיים הערכת מצב מחודשת.

עוד הודגש כי כלי ה״עטלף״, שהיה מעורב בפיצוץ שהביא לנפילת שני הלוחמים, משמש את צה״ל בפעילות מבצעית בכלל זירות הלחימה מאז תחילת המלחמה.

כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי שני לוחמי צה"ל, רס"ר (מיל׳) נדב קלי ורס״ר (מיל׳) אופק מועלם, נהרגו בעקבות פיצוץ של רחפן צה"ל במוצב ברצועת עזה. לפי הודעת דובר צה"ל, האירוע התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים במוצב בצפון רצועת עזה בו פועל גדוד 77 מחטיבה 16. במהלך הפעילות, הופעלו על ידי הכוחות שני רחפנים - אחד מסוג עטלף, שהוטס והתפוצץ ביעד, ורחפן שני שהוטס חזרה או נפל באופן שאינו ברור על סוכה בתוך המוצב.

כאשר שני הלוחמים ניגשו לרחפן כדי לבדוק את מהותו, הרחפן התפוצץ להם בידיים ופצע אותם באורח קשה עד אנוש. השניים הובאו לבית החולים, שם נקבע מותם.