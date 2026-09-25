סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

תיעוד חדש: רגע השלכת החפץ על נפתלי בנט

המצלמות מהזירה קלטו את המהומה שהתפתחה במהלך ביקורו של יו"ר 'ביחד' בבני ברק, ואת זריקת החפץ לעברו

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תיעוד חדש שמגיע לידי "סרוגים" מציג את רגעי הדרמה והסערה שהתרחשו אמש (חמישי) במהלך ביקורו של ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, בעיר בני ברק.

האירוע התרחש בעת שבנט הגיע למתחם הסעדה מקומי במסגרת סיור בחירות, כאשר במקום החלה להתפתח מהומה שכללה קריאות גנאי ועימותים מילוליים עזים. כפי שניתן לראות בתיעוד, הרוחות במקום סערו תוך זמן קצר, עד שאחד הנוכחים השליך חפץ לעבר בנט.

החפץ שהושלך לא פגע בבנט עצמו. שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן שהיו במקום פעלו באופן מיידי, איתרו את החשוד במעשה ועצרו אותו לחקירה בתחנת המשטרה.

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שירי מנתניה
לפני שעה

איזה ביביסטים אלימים, פוחזים, חסרי חינוך לערכים, ממש בניי בליעל ריקים. זה מה שביבי יצר במו ידיו עם הסתה פרועה ומניעת חינוך.
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