חבר מפלגתו של בנט: "האוייב הכי גדול של ישראל זה נתניהו"

סערה פוליטית בעקבות דברים חריפים שאמר הבוקר חבר הכנסת רם בן ברק (סיעת 'ביחד') במהלך ראיון בתכנית "הבוקר הזה" עם יאיר אטינגר ברדיו 'כאן רשת ב''.

במהלך הראיון נשאל בן ברק על תפקודו ועל מדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והשיב בקביעה נוקבת: "האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו".

כאשר נשאל שוב כדי לוודא את עמדתו הנחרצת בעניין, השיב חבר הכנסת בקצרה ובנחרצות: "חד משמעית".