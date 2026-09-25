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חדשות פוליטי מדיני

חבר מפלגתו של בנט: "האוייב הכי גדול של ישראל זה נתניהו"

חבר הכנסת מסיעת 'ביחד' תקף בחריפות את ראש הממשלה במהלך ראיון ברדיו 'כאן רשת ב'': "חד משמעית"

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נפתלי בנט (אבשלום ששוני / פלאש90)

סערה פוליטית בעקבות דברים חריפים שאמר הבוקר חבר הכנסת רם בן ברק (סיעת 'ביחד') במהלך ראיון בתכנית "הבוקר הזה" עם יאיר אטינגר ברדיו 'כאן רשת ב''.

במהלך הראיון נשאל בן ברק על תפקודו ועל מדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והשיב בקביעה נוקבת: "האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו".

כאשר נשאל שוב כדי לוודא את עמדתו הנחרצת בעניין, השיב חבר הכנסת בקצרה ובנחרצות: "חד משמעית".

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ציוני מודאג
לפני שעה

בתור אזרח ששירת עשרות שנים במערכת הביטחון ראיתי מנהיגים אמיצים! מברך על הניקוי אורוות והדיבור הישיר של בן ברק! אזרחי ישראל ראויים להנהגה לאומית שקודם כול רואה את טובת המדינה
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