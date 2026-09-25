אילה חסון: "הוא התרחק מכל מה שקשור ליהדות"

אילה חסון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

העיתונאית אילה חסון תקפה הבוקר בחריפות את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במהלך ראיון שקיימה בתכניתו של אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל. בדבריה התייחסה חסון לאופיו ולתפקודו של מנדלבליט, תוך שהיא מביעה ביקורת נוקבת על התנהלותו. "אביחי מנדלבליט הוא איש לחיץ, והעיקר – הוא התרחק מכל מה שמצווה היהדות", אמרה חסון. "זה לא העיקר לשים כיפה על הראש או לשמור על איזו מצווה כזאת או אחרת; העיקר הוא מבפנים – הנפש היהודית והנשמה היהודית, למה אתה מתחבר ולאיזה צדק".

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בהמשך הדברים יצאה חסון נגד הימנעותו של מנדלבליט מלהגיע ולהעיד בבית המשפט, והשוותה זאת להתנהלות המערכת מול דרג נבחרי הציבור. "אפשר לחשוב שהוא כותב את תוכנית הלימודים ואת התוכן שהוא לא יכול לבוא", טענה. "ראש ממשלה בזמן מלחמה יכול להגיע לבית המשפט, ואדון מנדלבליט לא יכול להגיע?".

חסון חתמה את דבריה בהזכרת התנהלות העבר של היועמ"ש לשעבר בעת הגשת כתבי האישום: "כתב אישום אפשר להגיש תוך כדי פסגה של נתניהו בוושינגטון על הסכמי אברהם, אבל הוא לא יכול להעיד? נו, באמת".