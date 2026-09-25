פצוע קשה מאוד באירוע דקירה בנתיבות

אירוע דקירה קשה הבוקר בנתיבות: גבר כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנדקר ברחוב הגפן בעיר.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 08:58 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על פצוע מאירוע אלימות. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום העניקו לפצוע טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים סורוקה.

פראמדיק מד"א ארי פרידמן וחובש בכיר במד"א קובי וקנין שטיפלו בזירה סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בגבר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי דקירה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים, תרופות ומתן מוצרי דם, ופינינו אותו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבו קשה ולא יציב".