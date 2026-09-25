המגיש האהוב חושף את מצבו הרפואי

( רדיו 103FM )

פרשן הספורט ואיש התקשורת הוותיק אריה מליניאק שיתף אתמול את מאזיני תכניתו ברדיו 103FM בעדכון משמח ומרגש בנוגע למצבו הרפואי. במהלך שידור התכנית סיפר מליניאק בגילוי לב על התקופה המורכבת שעברה עליו לאחרונה: "עבר עליי עוד גידול והוא מאחוריי. חזרנו לחיים הרגילים, החיים יפים וכיף גדול".

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הפרשן הבכיר, המוכר לרבים מהקריירה הארוכה שלו בעולם הכדורסל והעיתונות, שיתף בעבר בפתיחות כי הוא מתמודד עם סרטן הדם (לוקמיה). לאורך כל תקופת הטיפולים שעבר הקפיד לשמור על אופטימיות, לשתף את הציבור בהתמודדות היומיומית ולהמשיך בעבודתו התקשורתית ככל הניתן.