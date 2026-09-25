סיון רהב מאיר בהלם:  "אלה לא מספרים נורמלים"

גל ההתעוררות הרוחנית בציבור הישראלי במהלך הימים הנוראים שבר השנה שיאים חדשים, כך משתקף מנתונים שפרסמה העיתונאית והמגישה סיון רהב מאיר. בדברים שכתבה, עמדה על העומסים הבלתי רגילים שנרשמו בכותל המערבי, במוקדי התפילה של חב"ד ובבתי הכנסת בקיבוצים וברחבי הארץ.

"אלה לא מספרים נורמליים", ציינה רהב מאיר בפתחי דבריה. "כשני מיליון איש הגיעו לסליחות בכותל, מראש חודש אלול ועד יום כיפור. זה מעל ומעבר לציפיות של המשטרה. כבר עכשיו הודיעו שברכת הכהנים ההמונית בחול המועד סוכות תפוצל השנה ותיערך בשני ימים שונים, בגלל הביקוש האדיר".

רהב מאיר שיתפה גם בשיחה שקיימה עם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', אשר הצביע על שינוי בעומק החוויה של המבקרים במקום. "הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל, סיפר לי השבוע שזה לא רק שמספר המגיעים עולה", כתבה. "גם הזמן שבו הם שוהים בכותל התארך. פעם היו קופצים, שמים פתק והולכים. היום כל ביקור נמשך יותר זמן".

הציבור הרחב לא גדש רק את הכותל המערבי, אלא גם את מוקדי התפילה שהוקמו ברחבי הארץ כדי לתת מענה לעומס בבתי הכנסת. "ולמספר הבא: כ-600 אלף ישראלים הגיעו לאוהלי התפילה הפתוחים של חב"ד ברחבי הארץ", הוסיפה רהב מאיר. "ואלה רק הנתונים של חב"ד, ורק הנתונים מהארץ. יש עוד ארגונים בכל העולם, ויש הרבה עיריות ובתי כנסת שבונים אוהלי ענק כאלה, שנותנים מענה במקומות שבהם בתי הכנסת פשוט צרים להכיל את כל מי שמגיע".