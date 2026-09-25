המירוץ למיליון, צעדת ענק ומעיינות משודרגים: אירועי סוכות 2026 בשומרון

( תיירות שומרון, שחר כהן, אליחי מנחם )

לקראת חג הסוכות הקרוב, נערכים תיירות שומרון והמועצה האזורית שומרון לקליטת אלפי מטיילים מכל רחבי הארץ, ומפרסמים את מגוון אירועי התרבות, הטבע והמורשת המתוכננים בחול המועד. המבקרים יוכלו ליהנות משילוב ייחודי של פסטיבלים, מעיינות מרעננים, חוות חקלאיות, יקבי בוטיק ומסלולי טיול בלב ארץ התנ"ך.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, מזמין את הציבור הרחב להגיע להנות מהשומרון הירוק: "השומרון מחכה לכם. הכנו עבורכם שפע של אירועים, פסטיבלים ומסלולים בטבע עוצר הנשימה של השומרון. התשובה הניצחת שלנו לכל האתגרים מבית ומחוץ היא להמשיך לטייל, להמשיך לבנות ולחבר את כל שדרות העם לארץ התנ"ך. בואו לחוות, להתרגש ולשמוח יחד איתנו בחג הסוכות". צעדת השומרון והפנינג משפחתי צעדת השומרון החווייתית חוזרת בחול המועד סוכות. המסע יתקיים במרחבים של הישובים כדים, גנים ונעה, לצד הפנינג לכל המשפחה המשלב צעדה בטבע, מופעים של אמנים מובילים, מתנפחים, סדנאות ואטרקציות לילדים. האירוע יתקיים ביום רביעי, ד׳ חול המועד סוכות (30 בספטמבר) באזור כדים, גנים ונעה, כאשר שאטלים יחזירו את המטיילים בסיום.

( תיירות שומרון, שחר כהן, אליחי מנחם )

המירוץ למיליון בצפון השומרון

הרפתקה משפחתית אינטראקטיבית וסוחפת בצפון השומרון: מסע גילוי אתגרי בין פנינות ההיסטוריה, אתרי המורשת וההתיישבות באזור. המשחק משלב אפליקציה מתקדמת, פיצוח חידות, סריקת ברקודים ומשימות שטח, שבאמצעותן צוללים אל סיפורי ההיסטוריה, התנ״ך, הציונות, הגיאוגרפיה והגבורה.

נקודת הזינוק תהיה במרכז "אוצרות שומרון" בשבי שומרון, במתקן לסינון עפר ושטיפת חרסים. משם ניתן לצאת למסע בין תחנות שונות, בהן תחנת הרכבת מסעודיה (סבסטיה), הישוב חומש והמצודה בישוב שא-נור. ניתן לטייל באופן חופשי בין התחנות ואין חובה להגיע לכולן, כאשר מדובר במשחק משפחתי ולא תחרותי. המשחק יתקיים בימים שני ושלישי, ב׳-ג׳ חול המועד סוכות (28–29 בספטמבר).

הפנינג סוכות בהר עיבל

בהר עיבל מחכה למבקרים הפנינג חווייתי עם מתנפחים, יצירות, אפיית פיתות, ומופע של כוכב הילדים שלומי וסתם. בנוסף, ניתן ליהנות מסיור רכבים מודרך אל מזבח יהושע בן נון, תצפית ממצפה יוסף לקבר יוסף ושכם (כ-10 דק' מהרכב), מסלול הליכה "סובב עיבל" עם נופים פנורמיים (8 ק"מ למיטבי לכת), ביקור בחוות מצפה יהושע שהוקמה לזכר בניהו מלט לשמירה על מזבח יהושע, טבילה בבוסתן בכניסה לישוב עיבל, ותצפית במצפה אריאל לזכר סמל אריאל אליהו.

האירוע יתקיים ביום חמישי, כ' תשרי (1.10.26), בשעות 10:30–17:00 (המופע ייערך בשעה 12:00). במקום תהיה סוכה. הרשמה לסיור רכבים למזבח יהושע מתבצעת בוואטסאפ במספר 054-5648441.

( תיירות שומרון, שחר כהן, אליחי מנחם )

גן לאומי שומרון והר גריזים

בגן לאומי שומרון (סבסטיה), שרידי ארמונות מפוארים ועתיקות מחזירים לחיים את בירת ממלכת ישראל הקדומה. הסיורים יתקיימו בימים שני-שלישי (28-29.9) בשעות 15:00-10:00, בכל שעה עגולה.

בפסגת הר גריזים מחכה מרחב אתגרים, משחקים וחידות בין השרידים העתיקים, כולל משחק "אוצרות הר גריזים", תחנות וסדנאות יצירה, סרט המציג את סיפור המקום ותצפיות. סיורים מומחזים יתקיימו בימים שלישי ורביעי (29–30 בספטמבר) בשעות 11:00, 13:00 ו-15:00. סיורים מודרכים יתקיימו בימים שני וחמישי (28.9 ו-1.10) בשעות 11:00, 13:00 ו-15:00. הפעילות ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר (חינם למנויים), וסדנאות היצירה בתשלום סמלי של 10 ש"ח.

טיולים בנחל קנה ובמרכז מורשת אלון מורה

בשמורת הטבע נחל קנה ניתן לטייל וליהנות מנופי הנחל בליווי הדרכה של מדריכי רשות הטבע והגנים. הירידה למסלול מתבצעת מפארק הישוב נופים בימים שני ושלישי (28-29/9). בסוף המסלול יחכה אוטובוס שיחזיר את המטיילים אל הרכבים (אוטובוס ראשון ב-12:00, אחרון ב-18:00, בכל שעה עגולה). בשאר ימי חול המועד תפעל במקום עמדת מידע והדרכה ללא מערך שאטלים.

במרכז מורשת אלון מורה ניתן להכיר את סיפור ההתיישבות דרך הדרכות, סרטונים, משחקי טאבלטים, מציאות מדומה, תיבות בריחה ועמדות יצירה. בנוסף יתקיימו סיורים בהר כביר, שחקני רחוב, ומשימות קבוצתיות. במקום יפעל פארק מנהיגות אתגרי עם אומגה וקירות טיפוס. הפעילות תתקיים בימים ראשון-חמישי (27.9-1.10) בין השעות 11:00-17:00, בעלות של 18 ש"ח למשתתף מעל גיל 5 (לפרטים: 0559832236).

( תיירות שומרון, שחר כהן, אליחי מנחם )

שמחת בית השואבה ופארק מנהיגות אתגרית

בבוסתן הצופה אל עמק דותן במעוז צבי תתקיים חגיגה מוזיקלית לכל המשפחה. במהלך היום יתקיימו סדנאות מלאכה וחוויה בטבע (בתשלום), דוכני אוכל, וסיור מודרך "סיפור-מקום" שייצא בשעות 16:30 ו-17:30. את היום יחתום מעגל ניגונים ושמחה עם שמוליק פראנק, משה שניידר וחברים. האירוע יתקיים ביום שלישי, י"ח תשרי (29.9), החל מהשעה 16:00 (לפרטים: 054-7671493).

בפארק "גבורת יהודה" באלון מורה יפעל פארק מנהיגות אתגרית המציע פארק חבלים, אומגת אומץ, קיר טיפוס, רשת מרינס, מתנפח ענק, קליעה בחץ וקשת ופיתות חמות על הסאג'. הפעילות מיועדת מגיל 6 ומעלה ותתקיים בימי חול המועד (ראשון–חמישי) בשעות 11:00–17:00, בעלות של 50 ש"ח לכרטיס.

סיורי עומק, חוות חקלאיות וטיולי שטח

מרכז סיור ולימוד שומרון יקיים במהלך חול המועד מגוון סיורים ברחבי השומרון, בהם סיורים לחומש המתחדש ולשומרון הקדומה (פרטים והרשמה באתר טיקצ'אק).

החוות החקלאיות ברחבי השומרון יפתחו אף הן את שעריהן למבקרים. בחוות צרדה, חוות השקדים ומגדל דוד יתקיימו פעילויות מיוחדות, לצד חוות נוספות שיהיו פתוחות לקהל ויאפשרו להכיר את חיי החלוצים והעשייה החקלאית: שובה ישראל, אבי״ה, שיר לדוד, החווה של סאקלי, חוות צורים, טמון, דרך אברהם, רחבעם (החווה של בן שטרית), חוות אלחי וחוות מעוז שאול.

לחובבי האקסטרים, "טרקטורוני אלון מורה RZR" מציעים טיולי שטח ברייזרים, טרקטורונים וג׳יפים בנהיגה עצמית במסלולים מגוונים (משעה עד יומיים) מול הר גריזים, הר עיבל ועמק תרצה. הפעילות פתוחה בכל ימי חול המועד בשעות 8:00-19:00 בתשלום ובתיאום מראש (0515701717).

טבילה במעיינות השומרון

השומרון מציע מגוון מעיינות קסומים לטבילה והתרעננות:

ברבבה הוקם פארק "ידידיה" הכולל בריכת מים, מתחם מעיינות, רחבות ישיבה, פינות פיקניק מוצלות ועגלות קפה חלביות ובשריות.

בטל מנשה מוזמנים המטיילים ל"שביל הגבורה ומעיין ידידיה" – מסלול מוצל באורך כ-800 מטרים לזכרו של סרן ידידיה אשר לב הי"ד. המסלול כולל הליכה בחורש, שתי שכשוכיות, פינות ישיבה, תצפית נוף וסוכה כשרה.

במגדלים מחכה למבקרים "עיינות עמית" על שם עמית בן יגאל הי״ד – פארק ירוק מול נופי המדבר עם מקומות ישיבה, שמשיות, שני מעיינות, מגלשה, מפל מים ועגלת קפה.

בנוסף, בעין כפיר למרגלות אלון מורה והר כביר תמצאו בריכת מים ונקבה להליכה; במעיין ברחלים שנבנה לזכרו של אייל יפרח ז״ל ישנה בריכה בגובה חצי מטר המתאימה לילדים לצד פינות ישיבה; ובעין אל פוקה פינת חמד לטבילה קרירה מול נוף ירוק.

בשומרון מחכים למבקרים גם יקבי בוטיק, סדנאות, צימרים ומקומות לינה ואוכל. כל המידע זמין באתר התיירות של שומרון ובמוקד התיירות בטלפון 058-480-2933.