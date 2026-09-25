סקר מנדטים: המפלגות החרדיות בנתון חריג; איזנקוט צולל

( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש שנערך לאחרונה מציג שינויים משמעותיים במפת המפלגות והגושים לקראת הבחירות לכנסת.

על פי ממצאי הסקר, בתשובה לשאלה לאיזו מפלגה היית מצביע אם הבחירות היו מתקיימות היום, מפלגת "ישר!" תופסת את המקום הראשון עם 22 מנדטים. מפלגת הליכוד מציגה היחלשות ומתייצבת על 18 מנדטים בלבד. במקום השלישי ניצבת מפלגת "ביחד" עם 13 מנדטים, ואחריה מפלגת "הדמוקרטים" המקבלת 11 מנדטים. מפלגות "ישראל ביתנו" ו"עוצמה יהודית" זוכות ל-9 מנדטים כל אחת. עוד לפי נתוני הסקר: הרשימה הערבית המשותפת מקבלת 7 מנדטים, בעוד שמפלגות "יהדות התורה", ש"ס, והאיחוד של "הציונות הדתית וזהות" מקבלות 6 מנדטים כל אחת. מפלגת רע"מ עומדת על 5 מנדטים. בגזרת המפלגות הקטנות יותר שעוברות את סף החסימה, מפלגת "עמך ישראל" מקבלת 4 מנדטים, וכך גם רשימת "המילואימניקים והכלכלית" שמצליחה להיכנס לכנסת עם 4 מנדטים.

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מנגד, מספר רשימות אינן עוברות את אחוז החסימה בסקר זה: מפלגת "כחול לבן" בראשות בני גנץ זוכה ל-1.3% בלבד, מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר מקבלת 0.9%, ומפלגת "נעם לישראל" בראשות אבי מעוז עומדת על 0.7%.

תמונת הגושים העולה מן הנתונים מעמידה את גוש תומכי נתניהו על 49 מנדטים. גוש מתנגדי נתניהו עומד על 55 מנדטים, המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים, ורשימת המילואימניקים והכלכלית ניצבת במרכז עם 4 מנדטים.