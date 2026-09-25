תגלית בלב פריז: החומה שעשויה לפתור תעלומה בת מאות שנים

נציגי העיר לצד החומה שהתגלתה ( צילום: JB Gurliat – Ville de Paris )

תגלית ארכיאולוגית יוצאת דופן שנחשפה בלב פריז עשויה לשנות את הידוע על ראשיתה של בירת צרפת. במהלך חפירות שנערכות בחצרות בית החולים Hôtel-Dieu שבאיל דה לה סיטה, במרחק קצר מקתדרלת נוטרדאם, חשפו ארכיאולוגים חומה מסיבית הבנויה מאבן ועץ, המשתרעת לאורך כ-20 מטרים. שיטת הבנייה שלה אופיינית לביצורים גאליים מסוף תקופת הברזל.

החומה עשויה להיות חלק מביצורי לוטטיה, היישוב הקדום של שבט הפריזיאי הגאלי, שממנו צמחה מאוחר יותר פריז. השאלה היכן בדיוק שכנה לוטטיה הגאלית מעסיקה חוקרים במשך שנים. המסורת הצביעה על איל דה לה סיטה, אולם היעדר ממצאים גאליים משמעותיים באי הוביל חוקרים אחרים להציע כי מרכז היישוב הקדום נמצא דווקא באזור נאנטר, ממערב לפריז. החוקרים מצאו על החומה סימנים של שריפה עזה. בסביבתה נמצאו גם זרעים מפוחמים, שרידים של מבנה עץ שנשרף וחוד חנית גאלי. בדיקות פחמן 14 ראשוניות שנערכו לחלקי העץ הצביעו על טווח תאריכים שבין 200 ל-10 לפני הספירה. הטווח כולל גם את שנת 52 לפני הספירה, שבה התחולל הקרב על לוטטיה במסגרת המלחמות הגאליות של יוליוס קיסר. הפרט הזה מעורר עניין מיוחד משום שבכתביו תיאר קיסר כיצד הגאלים הציתו את היישוב שלהם לפני העימות עם הצבא הרומי. עם זאת, החוקרים מדגישים כי בשלב זה אי אפשר לקבוע שסימני השריפה שהתגלו קשורים דווקא לאותו אירוע היסטורי. נדרשות בדיקות נוספות כדי לקבוע במדויק את מועד הקמת החומה, תפקידה ומועד חורבנה.

חלק מהחומה ( צילום: Anastasia Choquet – DRAC Île-de-France )

מאחורי החומה נחשפה גם פלטפורמה גדולה של חול וחצץ, שהשתמרה בעובי של כמעט שני מטרים. החוקרים בוחנים האם החומה הייתה חלק ממערכת ביצורים של יישוב מבוצר, האם שימשה גם כקיר תמך ומה היה הקשר שלה לגדות הסן.

משרד התרבות הצרפתי הגדיר את התגלית כהתקדמות משמעותית בחקר מקורותיה של פריז, אך הדגיש שהמסקנה הסופית עדיין אינה ודאית. אם הבדיקות הנוספות יאשרו כי מדובר בחלק מחומת היישוב הגאלי, זו עשויה להיות הראיה הארכיאולוגית הישירה החזקה ביותר עד כה המקשרת בין איל דה לה סיטה לבין לוטטיה שתיאר יוליוס קיסר לפני יותר מאלפיים שנה.

החומה עצמה נמצאה בעומק של כארבעה מטרים. בשל מצבה השברירי היא לא צפויה להישאר במקומה, אך הרשויות מתכננות לתעד אותה בפוטוגרמטריה ובמודל תלת-ממדי, להכין יציקה של חלק ממנה ולשלב אבנים מקוריות בשחזור שיוצג בעתיד במוזיאון בפריז.