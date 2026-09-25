לא רק מצווה: מה באמת מסתתר באתרוג מבחינה בריאותית?

האתרוג, ששמו המדעי Citrus medica, הוא אחד ממיני ההדר העתיקים בעולם. ביהדות הוא מזוהה בראש ובראשונה עם מצוות ארבעת המינים, אבל בתרבויות שונות שימשו חלקיו במשך מאות שנים גם למאכל ולרפואה מסורתית.

מחקר מקיף שנערך ופורסם בשנת 2023 מצביע על כך שבאתרוג נמצאת שורה ארוכה של חומרים פעילים, בהם פלבנואידים כמו הספרידין, נרינגין, קוורצטין ורוטין, לצד תרכובות ממשפחת הטרפנים, חומצות פנוליות, ויטמינים ומינרלים. חלק מהחומרים הללו מוכרים למדע בזכות פעילותם נוגדת החמצון והדלקת.

נוגדי חמצון בקליפה ובפרי

אחת התכונות שנחקרו יותר מכל באתרוג היא הפעילות נוגדת החמצון שלו. במהלך חילוף החומרים בגוף נוצרים רדיקלים חופשיים, ומערכת נוגדי החמצון מסייעת להגביל את הנזק שהם עלולים לגרום לתאים.

באתרוג נמצאו תרכובות פוליפנוליות ופלבנואידים בעלי פעילות נוגדת חמצון. במחקרים מעבדתיים נמצא כי תמציות מחלקים שונים של הצמח, ובהם הפרי והקליפה, מסוגלות להפחית תהליכי חמצון. במחקר על זן אתרוג איטלקי אף נמצאה פעילות נוגדת חמצון משמעותית בחלקים מסוימים של הפרי הבשל.

עם זאת, חשוב להדגיש: פעילות נוגדת חמצון במעבדה אינה מוכיחה שאכילת אתרוג מונעת מחלות בבני אדם.

מקור לוויטמין C ולסיבים

כמו בני משפחת ההדרים האחרים, גם האתרוג מכיל ויטמין C. הוא מכיל בנוסף פקטין, סוג של סיב תזונתי מסיס המצוי במיוחד בקליפות ובחלק הלבן של פירות הדר.

סקירות על הרכבו התזונתי של האתרוג מתארות ויטמין C, פקטין ותרכובות צמחיות נוספות כחלק מהמרכיבים הבולטים שלו. פקטין וסיבים תזונתיים הם רכיבים מוכרים בתזונה מאוזנת ותורמים בין היתר לפעילות תקינה של מערכת העיכול.

אלא שבניגוד לתפוז או קלמנטינה, באתרוג יש בדרך כלל מעט יחסית ציפה ומיץ והרבה מאוד קליפה וחלק לבן עבה, ולכן הוא כמעט שאינו נאכל כפרי טרי. השימוש הקולינרי המסורתי שלו כולל בעיקר ריבות, קליפות מסוכרות, סירופים ומשקאות.

פעילות אנטי-דלקתית? יש סימנים מעניינים

מחקרים במעבדה ובבעלי חיים מצאו כי לחלק מתמציות האתרוג ולחומרים המצויים בו עשויה להיות פעילות אנטי-דלקתית.

הפלבנואידים והטרפנים באתרוג נמצאים במוקד המחקר בנושא. סקירה שיטתית של הספרות המדעית מצאה עדויות לפעילות אנטי-דלקתית לצד פעילות נוגדת חמצון ואנטי-מיקרוביאלית. אולם מרבית העדויות מגיעות ממחקרים מעבדתיים ולא מניסויים קליניים גדולים בבני אדם. לכן על אף המעלות שנמצאו מוקדם לומר שאכילת אתרוג בפני עצמה מטפלת במחלות דלקתיות.

גם נגד חיידקים

השמנים האתריים שבקליפת האתרוג מכילים בין היתר לימונן ותרכובות ארומטיות נוספות. בשנים האחרונות נחקרת האפשרות להשתמש בחלק מהחומרים האלה כחומרים אנטי-מיקרוביאליים.

מחקר שהתמקד באתרוג מצאה כי תמציות ושמנים אתריים ממנו הראו פעילות נגד מגוון מיקרואורגניזמים בתנאי מעבדה. המחקר בתחום אף בוחן אפשרויות לשלב את התרכובות הללו בעתיד בחומרי שימור או בפיתוח תרופות, אולם נכון לעכשיו מדובר בעיקר בפוטנציאל מחקרי ולא בטיפול רפואי מוכח.

ומה לגבי סוכר?

גם כאן התוצאות מסקרנות, אך עדיין מוקדמות. במחקרים מעבדתיים נמצא כי תמציות של אתרוג יכולות להשפיע על אנזימים הקשורים לפירוק פחמימות. במחקר שפורסם ב-2011 נמצאה בין היתר יכולת לעכב את האנזים אלפא-עמילאז בתנאי מעבדה.

מכאן ועד לקביעה שאתרוג "מוריד סוכר" הדרך ארוכה. אין כיום בסיס מספיק להמליץ על אתרוג כטיפול בסוכרת, ובוודאי שאין להשתמש בו במקום תרופות או טיפול רפואי.

המחקר המפתיע על מיגרנות

אחד המחקרים המעניינים ביותר על אתרוג דווקא נערך בבני אדם.

בניסוי אקראי וכפול-סמיות השתתפו 90 אנשים שסבלו ממיגרנות. החוקרים בדקו סירופ מסורתי שהוכן ממיץ Citrus medica, והשוו אותו לפלצבו ולתרופה פרופרנולול במשך ארבעה שבועות.

לפי תוצאות המחקר, הסירופ היה יעיל יותר מפלצבו בהפחתת עוצמת כאבי הראש ובקיצור משך ההתקפים. עם זאת, הוא לא הביא לירידה משמעותית בתדירות התקפי המיגרנה לעומת פלצבו.

הרבה הבטחות, אבל רוב המחקר עדיין במעבדה

אתרוגים ותמציותיהם נחקרו גם בתחומים כמו הגנה על תאים, השפעה על שומנים בדם, פעילות אנטי-סרטנית והשפעה על מערכת העצבים.

אלא שכאן חשוב במיוחד להפריד בין "פוטנציאל ביולוגי" לבין תועלת רפואית מוכחת. חלק גדול מהמחקרים נעשה בתאים או בבעלי חיים ובריכוזים של חומרים שאינם בהכרח דומים לכמות שאדם מקבל מאכילת פרי.

לכן כותרות שלפיהן האתרוג "מונע סרטן", "מרפא סוכרת" או "מחזק את הלב" חורגות במידה רבה ממה שהמחקר המדעי מאפשר לומר כיום אך יתכן שיש בהם ממש, רק מחקרי המשך מקיפים יוכלו לקבוע זאת ביתר וודאות.

אבל לפני שמכינים ריבה מהאתרוג של סוכות

כאן נמצאת הסתייגות חשובה.

אתרוג שנרכש לצורך ארבעת המינים אינו בהכרח זהה לפרי שגודל ונמכר למאכל. בגלל החשיבות ההלכתית הרבה שמייחסים למראהו החיצוני של האתרוג במטרה לעשותו מהודר ככל היותר, בחלק מהמטעים נעשה שימוש בחומרי הדברה כדי להגן עליו מפגמים וממזיקים.

בדיקות שנערכו בישראל מצאו ששאריות חומרי הדברה, כאשר הן קיימות, מתרכזות בעיקר בקליפה החיצונית, ופחות בחלקו הפנימי של הפרי. עם זאת, היקף הבדיקות אינו מאפשר להסיק שכל אתרוג שנמכר למצווה בטוח לשימוש קולינרי.

לכן מי שמעוניין להכין מהאתרוג ריבה או מוצר מזון אחר, עדיף שיוודא שהפרי מתאים למאכל ושמקורו בגידול שבו חומרי ההדברה מתאימים לתוצרת מזון.

בשורה התחתונה

האתרוג אינו רק פרי יפה וריחני המשמש למצוות ארבעת המינים. מבחינה כימית הוא מכיל ויטמין C, סיבים, פלבנואידים, שמנים אתריים ותרכובות פנוליות בעלות פעילות ביולוגית מעניינת.

המחקר מצביע בעיקר על פוטנציאל נוגד חמצון, אנטי-דלקתי ואנטי-מיקרוביאלי, ואף קיים מחקר קליני מסקרן בתחום המיגרנה. אבל נכון להיום אין די ראיות כדי להפוך את האתרוג לתרופה או לייחס לו יכולת מוכחת למנוע או לרפא מחלות.

כך שההגדרה המדויקת ביותר אולי פשוטה: פרי עתיק ומיוחד, עם הרכב כימי מעניין מאוד ופוטנציאל בריאותי שממשיך להיחקר.