רק נראה כמו תולעת: היצור המסתורי שנמצא ליד גבול נפאל

חוקרים גילו מין חדש של נחש עיוור שהתגלה ברמת צ'ינגהאי-שיזאנג שבסין, באזור הסמוך לגבול עם נפאל. הנחש, שקיבל את השם המדעי Indotyphlops gyirongensis, נמצא לצד דרך באזור מיוער ליד העיירה גירונג. המחקר המתאר אותו פורסם החודש (ספטמבר 2026) בכתב העת המדעי ZooKeys.

הפרט שעליו התבסס התיאור הוא נקבה באורך של כ-26.5 ס"מ. צבע גופה חום בהיר, ראשה בעל גוון קרמי בהיר והצבע הולך ונחלש לכיוון הזנב. בדומה לנחשים עיוורים אחרים, עיניה קטנות ומצומצמות וממוקמות מתחת לקשקשים המכסים את הראש. בשל צורת הגוף ואורח החיים התת-קרקעי, נחשים מהקבוצה הזו עשויים להיראות במבט ראשון כמו תולעים גדולות.

החוקרים בחנו הן את המבנה הגופני של הנחש והן את ה-DNA שלו והשוו אותם למינים קרובים. הבדיקות הראו כי מדובר במין נפרד ממשפחת Typhlopidae, משפחת הנחשים העיוורים העשירה ביותר במינים. במחקר דווח גם על הבדל גנטי של יותר מ-18% ביחס לקרוביו הקרובים שנבדקו.

השם gyirongensis ניתן למין על שם אזור גירונג שבו נמצא. החוקרים הציעו לכנות אותו באנגלית "Gyirong blind snake". נכון לעכשיו המין מוכר למדע רק משיזאנג שבסין, אך בשל הקרבה הגדולה לגבול מעריכים החוקרים שהוא עשוי להימצא גם באזורים סמוכים בנפאל. לדבריהם, גילויים חדשים נוספים באזורי הגבול של סין בשנים האחרונות מעידים כי המגוון הביולוגי באזור עדיין רחוק מלהיות מתועד במלואו.