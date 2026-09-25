זהב, נשק ונעל אישה נדירה: הקבר הקדום שנבזז שוב ושוב

חלק מאיזור החפירות באיטליה ( צילום: Ritorno a Vulci Project, 2026 / SABAP )

תגלית ארכיאולוגית יוצאת דופן נחשפה באתר וולצ'י שבמרכז איטליה: קבר אטרוסקי מונומנטלי בן כ-2,600 שנה, שבתוכו שרדו חפצים יקרי ערך וממצאים אישיים, למרות ניסיונות ביזה חוזרים ונשנים לאורך השנים. הקבר נמצא בנקרופוליס פולדררה ומתוארך לסוף המאה השביעית לפני הספירה, תקופה שבה וולצ'י הייתה אחת הערים האטרוסקיות העשירות והמקושרות באזור הים התיכון.

הקבר התגלה במסגרת עונת החפירות של 2026 בפרויקט הבינלאומי "Ritorno a Vulci". החוקרים בדקו תל קבורה שנודע בשם Gsell Tumulus, אשר זוהה כבר בשנת 1889 אך מעולם לא נחפר במלואו. במהלך העבודות נחשף מבנה קבורה גדול ובו שלושה חדרים, שחלקם נבנו מאבן געשית מקומית. באופן אירוני, דווקא קריסת גגות הקבר ומבניו הפנימיים היא שסייעה להציל חלק מהממצאים. הביזה שפגעה במקום במאה ה-20 לא הצליחה להגיע לכל החפצים, וחלקם נמצאו מתחת לשכבות ההריסות כשהם עדיין סמוכים למיקומם המקורי. בין הממצאים נמצאו כלי חרס שיוצרו באתונה ובקורינתוס, כלי קרמיקה אטרוסקיים שחורים מסוג בוקרו, כלי נשק, חלקים של מרכבה, יריעות זהב וברונזה וכן חפצים מעובדים מעצם ומשנהב. אולם אחד הפריטים המסקרנים ביותר היה דווקא נעל אישה נדירה, ששרדה במשך יותר משני אלפי שנים. החוקרים מדגישים כי הנעל לבדה אינה מאפשרת לקבוע מי נקבר במקום או אם אחד הקבורים היה אישה.

חלק מהממצאים ( צילום: Ritorno a Vulci Project, 2026 / SABAP )

ממצאים נוספים מצביעים על מנהגי המשתה והסעודה של האליטה האטרוסקית. באחד החדרים נמצאו חצובת ברונזה, מנורה העשויה חומר דמוי אלבסטר וכלי הגשה ושתייה מעוטרים. חלק מהכלים נותרו במקומם המקורי, ולכן הם מאפשרים לחוקרים להבין כיצד סודר חלל הקבורה ומה היה תפקידם של טקסי האכילה והשתייה בטקסי הקבורה.

לדברי החוקרים, חשיבותו של הקבר אינה טמונה רק בזהב או בחפצים הנדירים, אלא גם בכך שהממצאים נשמרו בתוך ההקשר הארכיאולוגי שלהם. הדבר עשוי לסייע להבין טוב יותר את חיי האליטה בוולצ'י, את מנהגי הקבורה שלה ואת קשרי המסחר שקיימה עם יוון, מצרים ואזורים נוספים במזרח הים התיכון.

התגלית עשויה גם לשפוך אור חדש על "קבר איזיס" המפורסם, שהתגלה באזור בשנת 1839 וממצאיו הגיעו בהמשך לאוסף המוזיאון הבריטי. החפירות באתר הנוכחי צפויות להתחדש בשנת 2027.