לראשונה: מדענים זיהו אותות רדיו שמגיעים ישירות מכוכב לכת ענקי

אסטרונומים מדווחים על הישג חסר תקדים בחקר כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש: לראשונה זוהו אותות רדיו שניתן לשייך באופן ישיר וברור לכוכב לכת מרוחק ולא לכוכב האם שלו. האותות מגיעים מ-Beta Pictoris b, ענק גז צעיר הנמצא במערכת Beta Pictoris, במרחק של כ-63 שנות אור מכדור הארץ.

האותות נקלטו באמצעות מערך טלסקופי הרדיו MeerKAT שבדרום אפריקה. לפי צוות החוקרים מאוניברסיטת הרווארד ומאוניברסיטת אורגון, מדובר בהתפרצויות רדיו מהירות וחוזרות, בעלות קיטוב מעגלי חזק, לצד פליטת רדיו מתמשכת. החוקרים סבורים כי מקורן בשדה המגנטי העוצמתי של כוכב הלכת ובתהליך הדומה לזה שיוצר פליטות רדיו הקשורות לזוהר הקוטב בכוכבי לכת במערכת השמש.

Beta Pictoris b הוא כוכב לכת גזי שמסתו גדולה פי כמה מזו של צדק. הוא צעיר מאוד במונחים אסטרונומיים, ומקיף כוכב צעיר שמוקף בדיסקה עצומה של אבק ושברי חומר. בשל גילו הצעיר כוכב הלכת עדיין חם ובהיר יחסית, ולכן הוא אחד מכוכבי הלכת החוץ-שמשיים שנחקרו רבות גם באמצעות תצפיות ישירות.

המשמעות המדעית של התגלית חורגת מעצם גילוי גלי הרדיו. לפי המחקר, תדרי הפליטה מאפשרים להסיק על עוצמת השדה המגנטי של כוכב הלכת. החוקרים מעריכים כי מדובר בשדה בעוצמה של לפחות כ-1.25 קילו-גאוס. אם הממצאים יאושרו, זו תהיה המדידה הישירה הראשונה מסוגה של עוצמת שדה מגנטי בכוכב לכת מחוץ למערכת השמש.

בעבר דווח על אותות רדיו ממערכות שבהן נמצאים כוכבי לכת, אולם במקרים אלה לא ניתן היה לקבוע בוודאות אם מקור האות בכוכב הלכת או בפעילות המגנטית של הכוכב שאותו הוא מקיף. במקרה של Beta Pictoris b טוענים החוקרים כי הצליחו למקם את מקור הקרינה ישירות בכוכב הלכת עצמו.

למרות העניין הרב שיש בגילוי מסוג זה, החוקרים מדגישים שאין כל אינדיקציה שמדובר באות מלאכותי או במסר שמקורו בתבונה חוצנית. ההסבר הוא תהליך פיזיקלי טבעי שבו חלקיקים טעונים מואצים בשדה המגנטי של כוכב הלכת ופולטים קרינת רדיו.