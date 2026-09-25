פסים של צרעה, גוף של עכביש: היצור החריג שנמצא בצ'שייר

עכביש גדול ובולט בצבעי צהוב, שחור ולבן תועד לראשונה במחוז צ'שייר שבאנגליה, במה שחוקרי טבע מגדירים כתיעוד ראשון של המין באזור. העכביש, המכונה "עכביש צרעה" ושמו המדעי Argiope bruennichi, התגלה במהלך סקר מגוון ביולוגי בשטחי גן החיות של צ'סטר. זהותו אושרה בידי מומחה מהאגודה הבריטית לחקר העכבישים.

העובדת שמצאה אותו, רוזי קופר מצוות המגוון הביולוגי של גן החיות, הבחינה בעכביש בזמן שחיפשה מיני צמחים באזור. אנשי הצוות העניקו לנקבה את הכינוי "וונדי". מדובר בעכביש בעל דגם פסים בולט במיוחד, שהעניק לו את שמו משום שהוא מזכיר במראהו צרעה. גודלו יכול להגיע לכ-2 עד 3 ס"מ בגוף, והוא טווה רשתות עגולות ומורכבות בין צמחים ועשבים.

למרות המראה החריג והמאיים, בגן החיות מדגישים כי המין אינו מסוכן לבני אדם. הוא ניזון בעיקר מחרקים הנלכדים ברשת, בהם חגבים, צרצרים וזבובים.

התיעוד החדש מעורר עניין גם מסיבה נוספת. עכביש הצרעה מוכר בבריטניה כבר משנת 1922, אך במשך שנים היה נפוץ בעיקר בדרום המדינה. בשנים האחרונות תועד המין באזורים צפוניים יותר. לפי אנשי השימור בצ'סטר, הוא זקוק לקיץ חם וממושך ולחורפים מתונים יחסית כדי להתרבות בהצלחה, ולכן שינויי האקלים עשויים לאפשר לו להתבסס באזורים שבעבר היו קרים מדי עבורו.

בגן החיות מכנים מינים שמשנים את אזורי תפוצתם בעקבות שינויי האקלים "פליטי אקלים". עם זאת, החוקרים מדגישים כי תיעוד של פרט יחיד אינו מוכיח כשלעצמו ששינוי האקלים הוא שגרם להגעתו לצ'שייר. הוא כן משתלב במגמת ההתפשטות הצפונית שכבר תועדה אצל המין.