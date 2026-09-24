היועמ"שית נגד הממשלה: דרוש צו ביניים לעצור את חוק השידורים

גלי בהרב מיארה ( אורן בן חקון / פלאש90 )

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה הערב (חמישי) לבג"ץ בדרישה להוציא צו ביניים לעצור את חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי. לדבריה, הצו נדרש כדי "לעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי החוק", אשר לטענתה "התקבל בהליך משובש, והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים".

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כזכור, ביולי האחרון בג"ץ הוציא צו ארעי המערב את כניסתן לתוקף של ההוראות בחוק השידורים, זאת בעקבות עתירה שהגישו יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, ושר התקשורת לשעבר, ח"כ איתן גינזבורג. הצו מעכב את תחולתן של הוראות החוק שנקבע כי ייכנסו לתוקף עם פרסומו, עד להכרעה בבקשות למתן צו ביניים - כשכעת הגיעה תשובת המדינה לקראת הדיון בנושא.

העתירה הוגשה נגד חוק התקשורת שאושר בכנסת, ובמסגרתה ביקשו העותרים להקפיא את יישום ההוראות שנכנסו לתוקף באופן מיידי. בהחלטתו קבע בג"ץ כי עד להכרעה בבקשה לצו ביניים, הוראות אלה לא ייכנסו לתוקף.